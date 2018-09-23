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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

'Tek başına inşa edebiliriz'

23 Eylül 2018, Pazar 18:47
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini Rusya’nın tek başına inşa edebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskva’da, ABD’nin yaptırım uygulaması halinde, Kuzey Akım 2 projesini Rusya’nın tek başına finanse edeceğine yönelik Alman medyasında yer alan iddiaları gazetecilere değerlendirdi.

Rusya’nın projeyi tek başına gerçekleştirecek imkana sahip olduğunu ifade eden Peskov, "ABD yaptırım uygularsa projeyi Rusya tek başına inşa edebilir. Ancak böyle bir holiganlığın (ABD yaptırımı) yaşanmayacağını umuyoruz." dedi.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’da dün yayınlanan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD’nin Kuzey Akım 2 yönelik yaptırım uygulaması halinde projeyi Rusya’nın tek başına tamamlayacağına dair Almanya Başbakanı Angela Merkel’e söz verdiği iddia edilmişti.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya sevk edilmesi planlanıyor.

Başta ABD ve Ukrayna, Polonyataa ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom’un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketler de yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Washington’un, projede yer alan şirketlere yaptırım uygulamayı planlamadığını söylemişti.

AA

Etiketler: rusya, peskov, kuzey akım
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