Tek çözüm 1967 sınırlarında iki devlet

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, “Tek gerçekçi çözüm, Kudüs’ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak şekilde 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür.”dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brüksel’de AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısında bir araya gelmeden önce basın toplantısı düzenledi. Netanyahu’nun AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini belirten Mogherini, görüşmede ana gündem maddelerinin Ortadoğu barış süreci, güçlü AB-İsrail ikili ilişkileri ve bölgesel konular olacağını kaydetti.

Mogherini, Netanyahu’nun ziyaretinin önemli bir dönemde gerçekleştiğine işaret ederek, “İsrail-Filistin sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak İsrail’in çıkarları için, özellikle güvenlik çıkarları için önemli. Bu sebeple AB uluslar arası alanda ve bölgedeki müttefikleriyle beraber barış sürecinin tekrar başlatılması için çabalarını arttıracak.” değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin çözüme ilişkin tutumunun net olduğunu vurgulayan Mogherini, “Tek gerçekçi çözüm, Kudüs’ün iki devletin de başşehri olmasını sağlayacak şekilde, 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümdür.” diye konuştu.