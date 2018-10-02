"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

'Tek ülke olmanın zamanı gelmedi mi?'

02 Ekim 2018, Salı 13:02
Yeni Zelanda doğumlu Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın birleşme zamanının geldiğini ve başbakanının da Jacinda Ardern olması gerektiğini söyledi.

Avustralyalı gazeteci Jonathan Green'in, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesine atıfta bulunan Twitter paylaşımına Oscarlı aktör Russel Crowe'dan destek geldi.

Gazeteci Green, Twitter'daki hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in BM Genel Kurulu'nda geçen hafta yaptığı konuşmayı paylaştı.

Green'in, Avustralya'da meşhur Yeni Zelanda tatlısı "Pavlova" ve Yeni Zelanda'da doğup Avustralya'da yetişen ünlü oyuncu Russel Crowe'u örnek gösterip, Ardern'in de yeni Avustralya Başbakanı olması yönündeki yorumu, Crowe'un dikkatinden kaçmadı.

"Tek ülkeye çevirmenin gelmedi mi?"

Crowe, Twitter'dan Green’e hitaben "Bak, sadece kabul et. O (Jacinda Ardern) harika biri. Avustralya ve Yeni Zelanda’yı tek ülkeye çevirip Jacinda Ardern’i de başbakan yapmanın zamanı gelmedi mi? Tartışma başlatmak istemiyorum, sadece pratik olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Crowe’un önerisine sosyal medya üzerinde yorumlar sürerken, Yeni Zelanda ve Avustralya makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

New York’ta geçen hafta gerçekleşen 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 3 aylık kızı Neve ile katılması ile dikkati çeken Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, resmi görüşmelerin dışında Amerika’da katıldığı televizyon programlarında ülkesini tanıtmaya yönelik çalışmalarıyla takdir toplamıştı. 

Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, Ağustos 2017'de yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.

AA

Etiketler: russell crowe, avustralya, yeni zelanda
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'den Türkiye açıklaması

    Paris ve Tahran arasında 'istihbarat' gerginliği

    AB, Türkiye'ye yapılan yardımları kesti

    ABD'den Rusya'ya 'kruz füze' tehditi

    Gazze'deki ailelerin yüzde 90'ı içme suyundan mahrum

    Buğdayda büyük kriz

    Mafya da dışarı çıkacak

    IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz

    Sigara çevreye de zarar veriyor

    ABD'den NATO'ya bağlılık mesajı

    Alman yatırımcılardan hukuk mesajı

    Jack Ma ABD'yi ve Çin'i uyardı

    30 günde ancak temizlenebildi: "Bu parayı gemiden tahsil edeceğiz"

    Ölü sayısı 1347'ye yükseldi

    Yayınevlerinden protesto

    Bu kadar tutuklama niye?

    Balıkesir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı

    Filistin 12 yaşındaki Musabbih'e ağlıyor...

    'Ayrılma şekli hepimizi üzdü'

    Bahçeli: İstanbul dışında her seçim çevresinde aday çıkaracağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Af meselesi
    Genel

    Mücadele etmeseydik hücreye atıp 15 gün eziyet edeceklerdi
    Faruk ÇAKIR

    Bu ne perhiz, bu ne imza?
    Genel

    Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak
    Ahmet BATTAL

    Türkiye Noterler Birliği’nden cevap
    Genel

    Yurt dışına döviz kurları üzerinden para gönderen kişilere operasyon
    Genel

    İleri saat uygulaması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
    Ali FERŞADOĞLU

    Faiz ekonomik ve sosyal hayatı çökertir
    Süleyman KÖSMENE

    Baharda ve mahşerde Hafîz ismi
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur neden müfredatta bulunmuyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.