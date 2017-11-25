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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Tek yol demokrasi

25 Kasım 2017, Cumartesi 08:00
Türkiye Batı’dan uzaklaştığını söyleyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, “Türkiye için tek yol demokrasi. Ve demokrasinin de, Trump’a rağmen, en büyük destekçisi hâlâ Batı” dedi.

Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, kredi ve hükümetin harcamaları ile gelen bir büyümenin sağlıklı olmadığına, dengesizlikleri artırdığına dikkati çekti. Ekonomik tablodan umutsuz olduğunu ifade eden Acemoğlu,  “Önümüzdeki aylarda ekonomik bir patlama yaşanmasından korkuyorum” diye konuştu. Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu sene Prof. Daron Acemoğlu’na verildi. Ödül töreni için Türkiye’ye gelen Acemoğlu, Cumhuriyet’te yer alan habere göre şunları söyledi: “Totariterliğe doğru hızla gidiliyor. Medyanın durumu ortada. Medyanın görevini yapması için iki durumun varlığı gerekli. Fiili özgürlük ve korkunun olmaması. Türkiye’de ne yazık ki ikisi de vahim. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası giderek arttığını kaygı ile izliyorum. Ekonomide de durum iyi değil. Türkiye’de 10 yılda olan büyüme var olan sistemin bir sonucu. Kredi ile, hükümetin harcamaları ile gelen bir büyüme. Sağlıklı değil, üstelik dengesizlikleri artıran bir sistem. Oysa Türkiye genç ve dinamik nüfusu ile üretkenliği hızla artırması lazım. Önümüzdeki aylarda ekonomik bir patlama yaşanmasından korkuyorum doğrusu.”

Trump’a rağmen, en büyük destekçisi hâlâ Batı

Türkiye Batı’dan uzaklaştığını söyleyen Acemoğlu, “Evet Batı’dan uzaklaşıyor ve bu son derece net görünüyor. Batı’dan sırt çevirmemek iki açıdan önemli. Birincisi; içinde bulunduğumuz çağın gerçekleri teknolojik olarak sürekli bir yenilenme yaratılması üzerine. Bu ise Batı kaynaklı, arge ve teknoloji buradan doğuyor. İkincisi Türkiye’nin kurumsal gelişmesi için de Batı ile yakın olması gerekiyor. Türkiye için tek yol demokrasi. Ve demokrasinin de, Trump’a rağmen, en büyük destekçisi hâlâ Batı. Bu yüzden Doğu’ya yönelmek doğru değil. Batı’ya sırtını dönüp Suudi Arabistan ya da Rusya ile yakınlaşmak demokrasiyi güçlendirmez. Bugün ABD, tarihinin en büyük krizini yaşıyor Trump yönetimi ile birlikte. Son 60 senedir hiç olmadığı kadar vahim durum. Ama medya, Washington Post, New York Times gibi gazeteler Trump’ı teşhir edecek kötü politikalarını eleştiren yazıları sürdürüyorlar. ABD’de yargı sistemi hâlâ çok bağımsız” şeklinde konuştu. 

Etiketler: türkiye, ab
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