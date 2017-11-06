Teksas saldırganının kimliği belli oldu

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kilisede 26 kişinin ölümüne neden olan saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğu açıklandı. Yaşananlar, eyaletteki en kanlı saldırı olarak tarihe geçti.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenleyerek 26 kişinin ölümüne neden olan saldırganın kimliği belli oldu. ABD basını, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, saldırganın 26 yaşındaki Devin Patrick Kelley olduğunu duyurdu. HAVA KUVVETLERİ'NDE GÖREV YAPMIŞ NTV'nin aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'nde 2009-2013 yıllar arasında görev aldığı kaydedilen saldırganın İncil okulunda öğretmenlik yapmış olduğu da duyuruldu. ÖLÜ SAYISI DÜZELTİLDİ ​Teksas Valisi Gregg Abbot, düzenlediği basın toplantısında, daha önce yerel medyada 27 olarak verilen ölü sayısının 26 olduğunu açıkladı. Teksas Kamu Güvenliği yetkilisi Freman Martin ise 23 kişinin kilisede, 2 kişinin kilise dışında, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. 'SALDIRGAN ARACINDA ÖLÜ BULUNDU' Tamamen siyah renkli giysiler giyen saldırganın üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğunu belirten Martin, olay yerinde silahını düşürdükten sonra kaçan saldırganın aracında ölü bulunduğunu, saldırganın ya intihar ettiği ya da olayın ardından kendisini takip eden bir mahalle sakini tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş olabileceğini ifade etti. İKİ ÇOCUK DA ÖLDÜ Yerel kaynaklarda kilisedeki ayine 50 civarında kişinin düzenli katıldığı belirtilirken, ölenler arasında 2 yaşında bir çocuğun ve kilise papazının 14 yaşındaki kızının da olduğu bilgisi yer aldı.

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