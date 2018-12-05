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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tel Aviv'de 30 bin kişilik protesto: "İsrail'de yaşayan Arap kadınlar şiddete maruz kalıyor"

05 Aralık 2018, Çarşamba 14:21
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 30 bin kişi, kadına yönelik şiddeti protesto için etkinlik düzenledi.

Ülkedeki yerel basında verilen bilgiye göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, ülkede yaşanan kadına yönelik şiddet, çoğunluğu kadınlardan oluşan 30 bin kişi tarafından protesto edildi.

Yedeot Ahranot gazetesine göre, gösteride protestocularla polis arasında çatışma yaşandı.

Protestoya binlerce Filistinli kadının da katıldığı ifade ediliyor.

"İsrail'de yaşayan Arap kadınlar şiddete maruz kalıyor"

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail'de yaşayan Arap kadınlar çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor.

Sivil toplum örgütü Katar Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Cemiyetine göre, 2018'in başından bu yana İsrail'de öldürülen 24 kadının yarısı ülkede yaşayan Arap toplumundan.

AA

Etiketler: israil, protesto
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