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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Tel Aviv, Riyad yönetiminin yanında

17 Ekim 2018, Çarşamba 18:30
İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin “Tel Aviv rejiminin, Türkiye’den çıkan haberlere değil Suudi Arabistan’ın açıklamalarına güvendiğini” söyledi.

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İsrail’den, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilk kez bir değerlendirme yapıldı. Suudi Arabistan’ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine açıklamalarda bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir güvenlik yetkilisi, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili “Tel Aviv rejiminin, Türkiye’den çıkan haberlere değil Suudi Arabistan’ın açıklamalarına güvendiğini” söyledi. İsrail’in, Kaşıkçı olayını yakından takip ettiğini belirten yetkili, “Türkiye’den yayımlanan haberlerin delillere dayanmadığını” ileri sürdü ve dolaylı olarak Tel Aviv’in, Riyad yönetiminin yanında yer aldığını kaydetti.

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Trump’tan da destek 

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, “Kayıp gazeteciden dolayı Suudi Arabistan’ın suçlanması, ‘masumluğu ispat edilinceye kadar suçlu gösterilmenin’ farklı bir örneği” dedi. Başkan Trump, AP haber ajansına 2 Ekim’de resmî işlemler için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı olayından dolayı Suudi yönetiminin eleştirilmesine tepki gösteren Trump, “Kayıp gazeteciden dolayı Suudi Arabistan’ın suçlanması, ‘masumluğu ispat edilinceye kadar suçlu gösterilmenin’ farklı bir örneği” diye konuştu. Trump, Fox TV’ye yaptığı açıklamada ise “Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral’ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü” ifadelerini kullanmıştı.

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Başkonsolos’un rezidansının aranması için ortak mutabakat bekleniyor

İçişleri Bakanı Soylu, Suudi gazeteci Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosu’nun rezidansının aranması için ortak mutabakat beklediklerini söyledi. Soylu, Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili “Buna tırnak içerisinde ‘2 Ekim olayı’ diyebiliriz. Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı” dedi. Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruları cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturmayla ilgili “Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslar arası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı” ifadesini kullandı. Soylu, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi’nin rezidansının aranmasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi; “Bir kabul var, ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor. Bu izin daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı. Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir. Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda.” (AA)

 

Etiketler: kaşıkçı
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