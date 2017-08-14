Telafer operasyonuna ABD askerleri katılacak mı?

Irak ordusunda görevli Albay Halidi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna ABD askerlerinin katılmasının "kaçınılmaz" olduğunu iddia etti.

ABD askerlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Türkmen kenti Telafer'in kurtarılması operasyonuna katılacağı iddia edildi. Irak ordusunda görevli Albay Abdullatif Halid el-Halidi, yaptığı açıklamada, "Telaferi'in doğusundaki Kahrez Askeri Üssü'nde ABD'li askeri danışmanlar ve destek topçu birliklerinin bulunduğunu" belirterek, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna ABD askerlerinin katılmasının "kaçınılmaz" olduğunu ileri sürdü. Telafer operasyonuna katılacak tüm güçlerin DEAŞ'ın bulunduğu bölgelere sınır olan noktalara konuşlandığını belirten Halidi, söz konusu güçlerin operasyon için yakılacak yeşil ışığı beklediğini söyledi. Halidi ayrıca, Irak Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan terörle mücadele timlerinin de Telafer operasyonuna katılacağını kaydetti. Musul'un batısında bulunan, nüfusun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Telafer kentinin terör örgütü DEAŞ'ın elinden geri alınması için yapılacak operasyona, Irak ordusu, federal polis güçleri, ABD'li askeri danışmanlar ve Haşdi Şabi milislerinin katılması bekleniyor. AA

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