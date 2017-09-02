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2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Telafer operasyonunda 115 asker öldü

02 Eylül 2017, Cumartesi 23:24
Irak'ta Türkmenlerin yaşadığı Musul'a bağlı Telafer'i IŞİD'ten kurtarma operasyonunda 115 askerin öldüğü, 679 kişinin yaralandığı belirtildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "20 Ağustos'ta başlayan operasyonlarda (Telafer) güvenlik güçlerinden 115 kişi öldü ve 679 kişi yaralandı." dedi.

Ölü ve yaralı sayısının Telafer operasyonu sırasında "çetin çatışmaların" yaşandığının göstergesi olduğunu ifade eden Yarullah, öldürülen IŞİD'li terörist sayısının ise 2 bini bulduğunu söyledi.

Maliki'ye yalanlama

Korgeneral Yarullah, Telafer operasyonlarında IŞİD militanlarıyla "çatışma yaşanmadan ilçeyi terk etmeleri yönünde anlaşma" yapıldığı iddialarını da yalanlayarak, "Hiçbir terörist bize teslim olmadı ve teröristlerle hiçbir anlaşma yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Irak güçlerinin Kerkük'e bağlı Havice ilçesini IŞİD'ten geri alma operasyonuna hazırlandığına işaret eden Yarullah, "Havice, Tikrit'e bağlı Şirgat ve Enbar'ın batısındaki düşmanı (IŞİD) öldürmeye gideceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, bir açıklamasında, "Herkes biliyor ki Telafer çatışma değil, anlaşma sonucu kurtarıldı." demişti. Maliki'nin söz konusu açıklamaları, Irak resmi makamları ve halk nezdinde büyük tepki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu.

AA

Etiketler: ırak, telafer
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