"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Temel tıbbi malzemelere bile izin verilmedi!

05 Mart 2018, Pazartesi 18:29
BM insani yardım konvoyu, Esed rejiminin hava saldırılarının sürmesi nedeniyle yaklaşık 3 saatlik bekleyişin ardından Doğu Guta'ya girdi. Rejim, konvoydaki temel tıbbi malzemeleri bölgeye sokmadı.

Birleşmiş Milletlere (BM) ait yardım konvoyu, Beşşar Esed rejiminin saldırılarının sürmesi nedeniyle saatlerce bekledikten sonra Doğu Guta'ya girdi.

46 araçtan oluşan yardım konvoyu, hava saldırılarının sürmesi yüzünden rejimin kontrol noktasında yaklaşık 3 saat bekledikten sonra Duma'ya girebildi.

Temel tıbbi malzemelere izin verilmedi

BM Cenevre Ofisinden yapılan açıklamada, rejimin temelı birçok tıbbi malzemeyi bölgeye sokmadığı, bu malzemeleri taşıyan üç aracın neredeyse içi boş şekilde gönderildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, cuma günkü açıklamasında, Duma ilçesi başta olmak üzere Doğu Guta bölgesinde yaşayan 180 bin sivile yönelik gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan konvoyun sevkiyatı için Esed rejiminin iznini aldıklarını belirtmişti. UNICEF Direktörü, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına rağmen rejimin saldırılarının sürdüğüne dikkati çekmiş, yardımı ulaştırabilmeyi umduklarını dile getirmişti.

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle önceki gün bölgeyi ikiye bölerek tümünü ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da zorlu şartlar nedeniyle öldü.

AA

Etiketler: doğu guta, suriye, iç savaş
Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, ateşi körüklemeye devam ediyor: ''Katılacağım, katılabilirim"

    Beşiktaş'tan önemli galibiyet

    'Dikkat çekmemeye çalışın'

    THY: Haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır

    6 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi

    'Deprem uzmanı' Prof. Dr. Ercan ''İstanbul depremi'' tahminini açıkladı

    'Nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız'

    Son 15 günde 794 sivil öldü

    Zeytin Dalı Harekatı'nın 44. gününde son durum?

    Temel tıbbi malzemelere bile izin verilmedi!

    ''Böyle bir şey yoktur"

    36 er beraat etti

    Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz

    Yunan askerlerinin tahliye talebi reddedildi

    Almanya'dan iadesi istendi

    Netanyahu'nun eski danışmanı itirafçı oldu

    Saddam'ın yakınlarının mallarına el konulacak

    Diyanet, küs çiftleri barıştıracak

    Afrin'de iki köy daha terörden temizlendi

    Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında dehşet!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Zulüm ailemize de uzandı
    Genel

    Son umut: AİHM
    Genel

    Devlet milletine zulmedemez
    Genel

    Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilaycıydı; katledildi
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a iftiralar süreci
    Cevher İLHAN

    Gizli “Suriye plânı” tartışmaları
    İslam YAŞAR

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum
    Genel

    KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Vızzzzz!’, ‘Vızzzzz!’ gel de etkilenme!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.