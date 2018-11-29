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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

29 Kasım 2018, Perşembe 10:04
İngiltere’de Suriyeli mülteci çocuğa saldıran 16 yaşındaki öğrenci hakkında nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Huddersfield kentinde 15 yaşındaki bir Suriyeli mülteci çocuğa saldırıldığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İngiliz polisinden açıklama geldi.

Olayın 25 Ekim’de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir gün sonra saldırının kendilerine ihbar edilmesini takiben başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedildi. 

Saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, saldırının kurbanı olan Suriyeli mülteci ile ailesinin de korunmasına yönelik tedbir alındığı bildirildi.

Polis, Suriyeli çocuğun daha önce maruz kaldığı bir başka saldırıyla ilgili olarak da 3 öğrencinin sorgulandığını duyurdu.

Olayın gerçekleştirildiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın “son derece ciddiyetle” ele alındığı vurgulandı.

Dün sosyal medyada yayılan cep telefonuyla çekilmiş videoda, saldırganın adıyla seslenerek yaklaştığı Suriyeli çocuğu yere yıktığı görülüyordu. Saldırgan daha sonra “seni boğacağım” dediği mülteci çocuğun ağzına zorla su döküyordu.

Öte yandan videonun yayılmasını takiben gönüllülerin başlattığı bir kampanya ile Suriyeli mülteci çocuk için yaklaşık 50 bin sterlin bağış toplandı.

İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış

İngiltere’de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuğun kız kardeşinin de benzer bir saldırının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan videoda, bir İngiliz öğrencinin saldırdığı 15 yaşındaki Suriyeli erkek mülteci çocuğun kız kardeşinin de benzer saldırıya uğradığını gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Videoda, ağabeyi ile aynı okulda saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci kız çocuğunun bir grup öğrenci tarafından itilerek yere düşürüldüğü görülüyor.

Polisten yapılan açıklamada, olayın daha önce ihbar edilmediği ancak videonun ortaya çıkmasıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

“Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum"

Önceki gün ortaya çıkan ilk videoda, “Cemal” adlı mülteci çocuğun 16 yaşındaki bir başka öğrenci tarafından yere yıkıldığı ve ağzına zorla su döküldüğü görülüyordu.

Polis, saldırganın sorgulandığını ve nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Cemal, ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere’ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söyledi.

Cemal, “Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum.” diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan videodan dolayı utandığını anlatan Cemal, Birleşmiş Milletler mülteci programı kapsamında geldiği İngiltere’de ilk günden itibaren ırkçılıkla karşılaştığını ve bu yüzden okula bile gitmek istemediğini söyledi.

Cemal, “İngiltere’ye geldiğimde hayal kırıklılığına uğradım. Hayatım daha güzel olacak, okulda derslerime çalışırsam geleceğim parlak olacak diye düşünüyordum. Bunların hiçbirini başaramadım.” ifadelerini kullandı.

Cemal, maruz kaldığı tacizi yerel makamlara ve polise defalarca ilettiğini ancak sonuç alamadığını da söyledi.

Yardım kampanyası başlatıldı

Cemal’e yardım için internet üzerinden başlatılan kampanyada da 24 saat içinde 115 bin sterlinden fazla bağış toplandı.

Cemal 25 Ekim'de İngiltere'nin kuzeyindeki Huddersfield kentinde okul arkadaşının saldırısına uğramıştı. Saldırının gerçekleştiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın “son derece ciddiyetle” ele alındığı vurgulanmıştı.

İngiltere’de son yıllarda İslamofobi kaynaklı saldırılarda dikkate değer bir artış yaşanırken, ülkede nefret suçlarını takip eden Tell Mama adlı kuruluşun verilerine göre 2017’de bu türden 1200’den fazla saldırı gerçekleşti.

AA

Etiketler: ingiltere,
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