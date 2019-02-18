Tepki çeken yasa İsrail tarafından onaylandı: "Korsanlık ve zorbalık"

İsrail güvenlik kabinesi, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesini öngören yasayı onayladı.

İsrail Filistin'e gönderdiği vergilerde kesinti kararı aldı

İsrail yönetimi, Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesine karar verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten, 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onayladı.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "kararın hemen uygulamaya konulması" talimatını verdi.

Haberde, söz konusu para tutarının, şehit ve tutuklu ailelerine maaş olarak ödenen meblağ olduğu belirtildi.

İsrail'in, Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 188 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

Netanyahu, 10 Şubat'ta haftalık olağan kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden, Filistin hükümetinin, tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının bu hafta Güvenlik Kabinesinde görüşüleceğini duyurmuştu.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.

Hamdallah: Ülke istikrarı tehlikeye girecek

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail yönetiminin, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesme kararının, ülkenin istikrarını tehlikeye sokacağını belirtti.

Hamdallah, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan kararın Filistin ekonomi çarkının dönmesini sekteye uğratacağını ve hükümetin memurların maaşlarını ödeme gücünü tehdit edeceğini kaydetti.

Filistin Başbakanı, İsrail hükümetinin söz konusu meblağı fiilen kesmesi durumunda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ve haklarını parayla takas etmeyeceklerini dile getirdi.

Ramallah yönetiminin, şehit ve tutuklu ailelerine karşı tutumunun değişmeyeceğini ifade eden Hamdallah, "Serbest kalıncaya kadar haklı mücadelelerinde tutukluların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konumumuzdan taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hamdallah, İsrail'i, Filistinlilere ait fonları ceza aracı olarak kullanmaktan vazgeçirmek için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

"Korsanlık ve zorbalık"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani ise İsrail'in Filistin yönetiminin İsrail'den kesintiye uğramış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceğini söyledi.

Mecdelani, Filistin yönetiminin kesintiye uğramış ödenek kabul etmeyeceğini belirterek, "Bu, İsrail hükümeti tarafından yürütülen korsanlık ve zorbalık şekillerinden biridir. Bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Mecdelani, Filistin yönetiminin bu kararın reddedilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini ve uluslararası mahkemelere başvuracağını vurguladı.