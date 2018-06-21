"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Tepki geri adım attırdı

21 Haziran 2018, Perşembe 17:50
ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikayı, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkilerin ardından iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ebeveynleri çocuklar ile bir arada tutacak bir kararname çıkardı.ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikası kapsamında, Meksika’dan ülkeye yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmadığı için federal hapishanelere gönderiliyorlar.

Haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor. Bu süreçte ise çocuklar ebeveynlerinden ayrı sığınma merkezlerinde tutuluyorlar. Bir kampta onlarca çocuğun tel örgülerle ayrılmış kafeslerde tutulduğunu gösteren fotoğraflar ve çocukların ağlamalarının duyulduğu ses kayıtları, dünya çapında tepkilere neden olmuştu. ABD Başkanı, Çarşamba günkü imza töreninde, çocukların ailelerinden ayrılırken ağladıklarını gösteren fotoğraflardan etkilendiğini söyledi. “Çocukların ailelerden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım” diyen Trump, ancak sınırı yasa dışı geçenler hakkında dava açılmasını kapsayan “sıfır hoşgörü” politikasının sürdürüleceğini kaydetti.

‘Zarif bir şekilde çözülecek’

Trump’ın yeni kararnamesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz net değil. Temsilciler Meclisi üyeleri Perşembe günü, ailelerin ayrılmasına son vermeyi ve daha başka bir dizi göçmenlikle ilgili konuyu ele alan iki yasayı oylayacak. Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, aileleri bir arada tutacak yasanın Perşembe günü oylanacağını söyledi, ancak yasanın detayları hakkında bilgi vermedi. Paul Ryan, yasa ile sorunun “çok zarif bir şekilde çözüldüğünü” söylemekle yetindi. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mayıs ayında Meksika’dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinler hakkında dava açılacağını ve bu süreçte gözaltında tutulacaklarını, göçmen ailelerin çocuklarının ise bu sırada farklı merkezlerde tutulacaklarını ilan etmişti. Bu açıklamadan beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

***

‘ABD’nin kararın nihai olmadığını umuyoruz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını değerlendirdi. ABD’nin insan hakları konusunda kendisini “şampiyon” olarak gördüğünü belirten Lavrov, “Bu kararın nihai olmadığını, ABD’nin BM’ye, özellikle de insan hakları gibi kendisi için önemli bir konuya bağlılığını vurgulayacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

***

Tıklayınız:

Trump tepki gören 'sıfır tolerans' uygulamasını iptal etti

Trump'tan göçmenlere ilişkin önemli imza

AA

Etiketler: trump, abd, göçmen
Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye

    Üniversiteler idarî özerklik istiyor

    Heyecan devam ediyor: Sekizinci günün sonuçları ve dokuzuncu günün programı

    'OHAL yüzünden söylemediklerini anlattı'

    Cumhurbaşkanı Adaylarına Basın Özgürlüğü Mektubu: Bütün davalar düşürülsün

    Fatura vatandaşa zam olarak yansıyacak

    Rakamlara göre Türkiye - 1

    AB, Türkiye için itibar meselesi

    Patates-soğan ithal edilecek

    Acı haber Van'dan geldi

    Arjantin'e Hırvatistan şoku

    Korku duvarını yıkacağız

    Karamollaoğlu'nun gündemi de soğan: 'Dolar kuruyla, soğan kuru karıştı'

    ''Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ilk işim...''

    BM Raportöründen ABD yönetimine ve IMF'ye sert eleştiriler

    '750 bin sivil için derin endişe duyuyoruz'

    Turgut Kazan’dan YSK’ya uyarı

    İzmir'den kalpleri yumuşatan bir 'merhamet' haberi... "O ağladı ben ağladım"

    Gerekçe "yanan uçurtma" ve "balonlar": İsrail Gazze'ye yine saldırdı!

    İlk F-35 uçağı teslim alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afrin’den Kandil’e
    Cevher İLHAN

    Son kertede seçim manipülasyonları
    Cemil Said Demirdöğmez

    Dört duvar arasında matemli bir gece
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak-kuvvet dengesi
    Genel

    Hedefimiz Hür ve Demokrat Türkiye
    Faruk ÇAKIR

    Önce kendiniz inanın!
    Emin Fırat

    Rakamlara göre Türkiye - 1
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaatlar siyaset tuzağına düşmemeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasî hayatımızı kime göre düzenlemeliyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.