Tepki geri adım attırdı

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikayı, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen tepkilerin ardından iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ebeveynleri çocuklar ile bir arada tutacak bir kararname çıkardı.ABD Başkanı Donald Trump’ın yasa dışı göçe karşı uygulamaya koyduğu “sıfır hoşgörü” politikası kapsamında, Meksika’dan ülkeye yasa dışı bir şekilde geçen yetişkinler, gözaltına alınarak göçmenlik merkezlerinde yer kalmadığı için federal hapishanelere gönderiliyorlar.

Haklarında ülkeye yasa dışı girmekten dava açılabiliyor. Bu süreçte ise çocuklar ebeveynlerinden ayrı sığınma merkezlerinde tutuluyorlar. Bir kampta onlarca çocuğun tel örgülerle ayrılmış kafeslerde tutulduğunu gösteren fotoğraflar ve çocukların ağlamalarının duyulduğu ses kayıtları, dünya çapında tepkilere neden olmuştu. ABD Başkanı, Çarşamba günkü imza töreninde, çocukların ailelerinden ayrılırken ağladıklarını gösteren fotoğraflardan etkilendiğini söyledi. “Çocukların ailelerden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım” diyen Trump, ancak sınırı yasa dışı geçenler hakkında dava açılmasını kapsayan “sıfır hoşgörü” politikasının sürdürüleceğini kaydetti.

‘Zarif bir şekilde çözülecek’

Trump’ın yeni kararnamesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz net değil. Temsilciler Meclisi üyeleri Perşembe günü, ailelerin ayrılmasına son vermeyi ve daha başka bir dizi göçmenlikle ilgili konuyu ele alan iki yasayı oylayacak. Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, aileleri bir arada tutacak yasanın Perşembe günü oylanacağını söyledi, ancak yasanın detayları hakkında bilgi vermedi. Paul Ryan, yasa ile sorunun “çok zarif bir şekilde çözüldüğünü” söylemekle yetindi. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Mayıs ayında Meksika’dan ülkeye sınır dışı giren yetişkinler hakkında dava açılacağını ve bu süreçte gözaltında tutulacaklarını, göçmen ailelerin çocuklarının ise bu sırada farklı merkezlerde tutulacaklarını ilan etmişti. Bu açıklamadan beri, yaklaşık 2 bin çocuğun altı hafta boyunca ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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‘ABD’nin kararın nihai olmadığını umuyoruz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını değerlendirdi. ABD’nin insan hakları konusunda kendisini “şampiyon” olarak gördüğünü belirten Lavrov, “Bu kararın nihai olmadığını, ABD’nin BM’ye, özellikle de insan hakları gibi kendisi için önemli bir konuya bağlılığını vurgulayacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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