Tepkiler devam ediyor: Arakan'daki zulüm Rusya'da protesto edildi

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam Rusya’nın başkenti Moskova’daki Myanmar Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
Moskova’da yüzlerce kişi, Myanmar’da Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına dikkat çekmek için Myanmar'ın Moskova Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, Myanmar'ın Arakanlı (Rohingya) Müslümanlara yönelik katliamının durdurulması çağrısı yapıldı.
Öte yandan, Rusya’nın Dağıstan ve Çeçenistan cumhuriyetlerinde de on binlerce kişinin katılacağı protesto gösterilerinin yapılmasının planlandığı öğrenildi.
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AA