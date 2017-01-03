Terör örgütü IŞİD Afganistan'da protesto edildi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde terör örgütü IŞİD protesto edildi.

Herat valilik binası önünde toplanan gruptakiler, IŞİD üyelerinin son zamanlarda camilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak, "Sivilleri öldürmek cinayettir" ve "Biz adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Göstericiler adına konuşan Ahmad Ali Cebreili, cami gibi kutsal mekanlara saldıranların İslam düşmanı olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerinin böyle saldırıların önüne geçmede yetersiz kaldığını savunan Cebreili, teröristlerle mücadelede birlik çağrısında bulundu. Sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri olaysız son buldu. İki gün önce Herat kentinde Şiilerin gittiği bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi yaralanmıştı. AA

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