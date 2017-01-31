Terör örgütü YPG'ye ABD zırhı

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurdu.

Açıklamayı, Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Silo Reuters'e yaptı. Sözcü Silo 4-5 gün önce ABD'nin kendilerine zırhlı personel taşıyıcı verdiğini duyurdu. Daha önce ABD'den bu tarz bir yardım almadıklarını, sadece hafif silah ve mühimmat aldıklarını söyleyen Sözcü, böylece, "Donald Trump'ın başında olduğu yeni ABD yönetiminin kendilerine desteğinin genişlediğini" ifade etti. SDG'ye göre bu yardım, Trump yönetiminin IŞİD'e karşı mücadelede kendilerine tam destek verdiğini gösteriyor.

Zırhlı araçların sayısıyla ilgili henüz detaylı bir bilgi yok. Bu yardımın nereden, nasıl yapıldığı da belli değil ancak SDG'ye göre yardım az miktarda.

YPG'ye destek hep sorun oldu

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı olan YPG’ye verilen destek Türkiye’nin tepkisine sebep oluyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle Türkiye arasında IŞİD'le mücadelede YPG'ye verilen destek sık sık karşılıklı sert açıklamalarla ilerledi.

ABD bu desteği Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapı oluşturarak devam ettirmeye başladı. Bu tarihte sınırlı sayıda Arap, Süryani ve Türkmen gücü de YPG’ye katarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasını ve komutasını yine YPG oluşturuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Marie Harf, Ekim 2014’te PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini açıklamış, Washington yönetimi Eylül 2015’te PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi de terör örgütü olarak görmediğini ilân etmişti.

Trump'ın 'güvenli bölge' açıklaması

Ancak Donald Trump yönetiminin Ortadoğu'da nasıl bir politika izleyeceği henüz netleşmiş değil.

Trump, Suriye'de "güvenli bölgeler kuracağını" açıklamıştı. Trump'ın bu konuda hazırladığı ve medyaya sızan karar metninin taslağında, Suriye'ye komşu ülkelerde de güvenli bölgeler kurulabileceği belirtiliyordu.

Türkiye ise bu açıklamalar karşısında temkinli. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye başından beri Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump’ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lâzım" demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Trump'ın başkanlığı devralırken yaptığı açıklamalarla ilgili sorular üzerine, "Trump'ın Ortadoğu'daki tavrı ne olacaktır? Çünkü Ortadoğu şu anda kaynıyor. Şu anda Ortadoğu'yla ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler doğrusu rahatsız edicidir. Onun için tabii bunları oturup değerlendirmek gerekecek" demişti.