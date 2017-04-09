Terör saldırılarından sonra flaş karar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, ülkede yaşanan terör olaylarının ardından, polise destek vermeleri amacıyla askere sokağa inme emri verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ülkede Kıpti kiliselerine yapılan terör saldırılarının ardından, orduya polise destek olma talimatı verildiği ve bu doğrultuda askerlerin sokağa inerek güvenlik önemlerini artıracağı ifade edildi. Sisi, ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İlgili haberleri okumak için tıklayınız: Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha! Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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