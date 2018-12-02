Terör saldırısı için hazırlanan araç patladı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 37 örgüt üyesi öldü.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Aziz Ahmet Azizi, Kandahar'ın Maruf ilçesindeki Taliban eğitim kampında, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiğini, patlamada 37 militanın öldüğünü söyledi. Azizi, militanların bomba yüklü aracı askeri üsse saldırmak için hazırladığını belirterek saldırıda çok sayıda militanın da yaralandığını kaydetti. AA

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