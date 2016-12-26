Terör silah tacirlerine yaradı

Dünya genelindeki artan terör tehdidi ve bölgesel çatışmalar silah satışlarını etkileyerek silah tacirleri için bir pazar oluşturuyor.

Dünya genelindeki artan terör tehdidi ve bölgesel çatışmalar silâh satışlarını da etkiledi. Silâhlanmada başı Asya ve Ortadoğu ülkeleri çekiyor. Yüzde 0.6 oranında gerçekleşen daralma uzmanlarca, silâhsızlanmaya dönük bir işaret olmadığı, düşüş trendindeki yavaşlamanın bir geri dönüş anlamına gelebileceği şeklinde değerlendiriliyor. 2016’da dünyada en çok Hindistan, Suudi Arabistan ve Çin silâh harcaması yaptı. Dünya genelinde ilk 100 şirketin silâh satışları ise 370.700 milyar doları buldu.

İhracatçılar ABD ve Avrupa ülkeleri

Silâh ihracatı ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılmakta. Ortadoğu, Pasifik-Güney Asya ülkelerine yapılan ihracatın ise silâh bazlı olması nedeniyle bu bölgedeki gelişmelerin üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Ayrıca pazar derinliğini konusunda dikkat çeken diğer bir husus ise sektörün Latin Amerika’da da bazı yeni sözleşmeler imzalanması. Özellikle Ortadoğu; Pasifik, Güney ve Merkezi Asya ülkeleri ile Latin Amerika bu konuda sektör oyuncularının iş geliştirme- pazar oluşturma çalışmalarını yoğunlaştıracağı bölgeler olacak.

Türkiye en çok silâh alan 6. ülke

En çok silâh alan 6. ülke olan ve silâh satımında 20 ülke arasında 16. sırada yer alan Türkiye de silâh satışı arttıran ülkeler arasında yer alıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI), küresel silâh piyasasındaki eğilimleri tesbit eden raporuna göre, 2015 yılında Türk şirketlerinin toplam satışları önceki yıla göre yüzde 10.2 oranında artış kaydetti. Enstitünün yayımladığı ilk 100 savunma sanayii şirketi listesi içinde önceki yıl 74. sırada yer alan haberleşme ve elektronik sistemler üreticisi ASELSAN, bu yılın Kasımında 69. sıraya yükselirken, uçak ve havacılık platformları üreticisi TAI 91. sıradan 78. sıraya ilerledi. ASELSAN yaklaşık 1 milyar dolar, TAI ise 890 milyon dolarlık satış yaptı.

Şahsî silâhlanma arttı

Şahsi silâhlanmaya karşı mücadele amacıyla faaliyet gösteren Umut Vakfı verilerine göre, Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız en az 20 milyon dolayında bireysel silâh var ve çok az bir kesim hariç herkes silâha hemen ulaşabilecek yakınlıkta. 20 milyon silahın 2.5 milyonu ruhsatlı, 17 milyonu da ruhsatsız. 80 milyonluk ülke nüfusunda her 4 kişiden 1’ine silah düşüyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Dünya çapında silâha sahip olma oranları göz önüne alındığında Türkiye 27. sırada yer alıyor. Türkiye’de son 10 yılda ruhsatlı-ruhsatsız silâh sayısı 10 kat arttı.

İki evden birinde silâh var

Sivil silâhlanmadaki artışın sebeplerini sosyal problemlere dayandıran Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan: “Şiddetin, savaş haberlerinin sürekli gündemde olduğu, bombaların patladığı ülkemizde insanların korku içinde olması ve kendini güvensiz hissetmesini neden olarak gösterilebilir. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde halkın silâhlanmasının darbe gibi durumlardan kendini koruyabilmesi için uygun olacağı doğrultusunda bir kanaat oluştu. Biz bu durumun karşısındayız. Kendini böyle koruyabileceğini düşünen vatandaş silaha sarılıyor. Türkiye’de iki evden birinde silâh var. Yaklaşık 19 milyonluk bir rakam söz konusu ve kayıt dışında da talep artışı var” dedi.