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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

Terör yandaşlarının küstahlıkları devam ediyor

13 Mart 2018, Salı 15:30
Terör örgütü PYD/PKK yandaşları Almanya'nın Köln kentinde bir camiye, başkent Berlin'de de bir restorana saldırdı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Kalk Eyüp Sultan Camisi'ne sabaha karşı saldıran terör örgütü PYD/PKK yandaşları, caminin duvar ve camlarını örgüt yanlısı yazılar ve boyayla kirletti.

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DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, saldırı sonrası ziyaret ettiği camide, gazetecilere açıklamada bulundu.

Camiye düzenlenen saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını belirten Aşıkoğlu, "Son haftalarda camilerimize karşı saldırılar oldukça arttı. Bundan üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınarak saldırıların sona ermesini diliyoruz." dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı mensuplarıyla dün görüştüklerini ifade eden Aşıkoğlu, şunları söyledi:

"Yetkililerle görüşmeler yaptık. Onlar da bu konuda duyarlı davranmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Ancak yılbaşından bu yana cami saldırısı 25'i buldu. Bu çok üzücü bir durum. Buradaki insanlarımız 30 yıldır, 40 yıldır hatta daha uzun süredir güven içerisinde bu ülkede yaşıyorlar ve yaşamaya devam etmelerini umuyoruz. Bunu önemli buluyoruz. Bu ülkenin barışına ve huzuruna bizim insanımız her zaman katkı sağlamıştır. Bu katkının devam etmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Bu konuda emniyet mensuplarının daha duyarlı olmasını rica ediyoruz. Mutlaka birtakım çalışmalar yapılıyor, bunun somut bir şekilde, faillerin yakalanması şeklinde ortaya konulmasını bekliyoruz."

"Alman toplumu için de bir tehlikedir"

Aşıkoğlu, bu saldırıların Türk toplumuna olduğu kadar Alman toplumu için de tehdit oluşturduğunu vurgulayarak "Irkçı ve ayrımcı tutumlar bizi rahatsız ediyor, bizim hayat ve ibadet güvenliğimizi sarsıyor ama aynı zamanda Alman toplumu için de bir tehlikedir. Dolayısıyla el birliği ile bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor. Faillerin yakalanması, art niyetli insanların bu işten vazgeçmesi için de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Berlin'de kundaklanan cami konusuna da değinen Aşıkoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun vadede burada ibadet ve can hürriyetinin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Daha birkaç gün önce Berlin'deki bir camimize molotof atıldı ve camimiz büyük hasar gördü. Tek tesellimiz orada bir insanın hayatına zarar verilmemiş olmasıdır ama bu da olabilirdi. Bunun için kaygılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"En sert şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır"

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de saldırıya uğrayan camiyi ziyaret ederek cami cemaatine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkonsolos Erciyes, camide yaptığı inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamasında, "Maalesef son dönemlerde Türk camilerine yönelik saldırılarda büyük bir artış olmuştur. Faillerin bir an önce yakalanmasını bekliyoruz. Tedbirlerin artırılmasını istiyoruz ve bu tarz saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Camiler kutsal mekanlardır. Bu tarz saldırılara karşı en ufak bir müsamaha gösterilmemelidir ve en sert şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır." dedi.

Berlin'de de restorana saldırdılar

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'deki "Türkiyem" adlı restorana da saat 01.10'da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda restoranın camları kırıldı, kimse yaralanmadı.

Restoran sahibi Halil Kaya, yaptığı açıklamada, yerel saatle 01.10'da 3 kişinin dükkanın önüne gelerek 5-6 taş attığını, saldırı esnasında içerde müşterilerin olduğunu ifade etti.

Kaya, araçta bir saldırganın beklediğini ve plakasının kapalı olduğunu vurgulayarak ''Polisten faillerin bulunmasını istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, saldırıya uğrayan restorana geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak olayla ilgili bilgi aldı.

AA

Etiketler: almanya, türkiye, saldırı
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