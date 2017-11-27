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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Terörden son 5 yılda 200 binden fazla kişi öldü ya da yaralandı

27 Kasım 2017, Pazartesi 21:00
İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonunca, terör saldırıları nedeniyle son 5 yılda yaşanan kayıplar değerlendirildi.

İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu’nun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımlanan açıklamada, son 5 yıldaki terör saldırıları ve bunun ekonomiye verdiği zararlar ele alındı. Son 5 yılda terör saldırıları nedeniyle 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edilen açıklamada, bu saldırıların ekonomiyi 348 milyar dolar zarara uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca terör saldırısında ölen ve yaralananların yüzde 72’sinin sadece 5 İslam ülkesinden olduğuna işaret edildi. İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Savunma Bakanları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dün ilk kez bir araya gelerek “Teröre Karşı Müttefikiz” sloganıyla bir toplantı düzenlemişti.

 

AA

Etiketler: terör
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