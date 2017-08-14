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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Terörü terörle temizlemek istiyorlar

14 Ağustos 2017, Pazartesi
Şuaytat aşiretinin Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi’ndeki temsilcisi Abdültevvab el-Şuayti, terör örgütü PKK/PYD’ye verilen desteği eleştirerek, “Siyah terörü (IŞİD), Sarı terörle (PKK/PYD) temizlemek istiyorlar” ifadesini kullandı.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi üyeleri, Ağustos 2014’te IŞid’in saldırısında öldürülen Şuaytat aşireti mensuplarını, ölümlerinin 3. yıl dönümünde anmak amacıyla Gaziantep’te bir araya geldi. Toplantıda, Suriye’de PKK/PYD ve IŞİD terör örgütleri ile mücadele etme çağrısı yapıldı. Şuaytat aşiretinin Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi’ndeki temsilcisi Abdültevvab el-Şuayti  konuşmasında, “Bölgemize gelen terör örgütleri, din adına terör estirdi. Dinimiz onlardan masumdur. IŞİD örgütü, İslamiyet’in adını karalıyor.” dedi. El-Şuayti, terör örgütü PKK/PYD’ye verilen desteği eleştirerek, “Siyah terörü (IŞİD), Sarı terörle (PKK/PYD) temizlemek istiyorlar.” ifadesini kullandı. Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco ise, “Ana hedefimiz başta tekfirci işgalci IŞİD terör örgütünden, Kandil’den gelen terör örgütü PYD’den, İran, Irak ve Lübnan’dan gelen Şii milislerden kurtulmak.” dedi. Er-Raco, terör örgütü IŞİD’ın bölgede estirdiği teröre dikkati çekerek, “Terör örgütü IŞİD ve PYD, bölgede terör estiriyor, onların yüzünden ölümler, tehcirler ve ülkenin bölünme tartışmaları ortaya çıktı.” şeklinde konuştu. Terör örgütlerinin işledikleri suçların, hoşgörüsüyle bilinen Suriye halkının inançlarına ters olduğunu belirten er-Raco, “Araplar olarak Suriye halkına tek bir vücut olarak bakıyoruz. Biz hiç bir zaman din ırk ayrımı yapmadık.” diye konuştu.

“IŞİD Deyr ez-Zor’a ölüm getirdi”

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Genel Koordinatörü Mudar Hammad el-Esa’ad da terör örgütü IŞİD’in 2014 yılında Suriye halkına musallat olduğunu belirterek, “Sevgi yerine düşmanlık ektiler. Hayat yerine ölümlere yol açtılar. IŞİD Deyr ez-Zor’a ölüm getirdi. IŞİD’tan en büyük zararı Şuaytat aşireti gördü.” dedi. El-Esa’ad, “Şuaytat aşiretinden yaklaşık 5 bin kişi IŞİD terörü yüzünden ya öldü ya kaçırıldı ya da bilinmeyen bir şekilde ortadan kayboldu. Umarım bu katliamlardan ders çıkarılır ve bu, teröre karşı birleşmemiz için bir vesile olur.” ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ militanları, Ağustos 2014’de Şuaytat aşiretine mensup çoğu sivil 700 kişiyi öldürmüştü. Deyr ez-Zor kırsalındaki Şuaytat beldesinden göç eden aşiret mensupları önce esir alınmış, ardından çoğu kafaları kesilerek öldürülmüştü.

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Rakka’da iki ayda 946 sivil öldü

Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü IŞİD’in kontrolündeki Rakka kent merkezine düzenlenen kara ve hava saldırılarında iki ayda 946 sivilin öldüğü bildirildi. “Rakka Sessizce Katlediliyor” isimli yerel aktivist ağı, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun 9 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında Rakka kent merkezine düzenlediği saldırılarda, en az 946 sivilin öldüğünü duyurdu. Ayrıca iki aydır su ve elektriklerin kesik olduğu Rakka’dan yaklaşık 450 bin sivilin, IŞİD karşıtı koalisyonun ve PKK/PYD’nin saldırıları yüzünden evlerini terk ettiği kaydedildi.

AA

Etiketler: suriye
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