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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Terörün para kaynağı uyuşturucu

25 Haziran 2017, Pazar
Birleşmiş Milletler’e bağlı Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin uyuşturucu bağımlılığına ilişkin raporunda, Taliban’ın yıllık gelirinin neredeyse yarısının uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinden geldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı ‘Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ (UNODC), uyuşturucu bağımlılığının insanlığı getirdiği son durumu ayrıntılarıyla açıklayan ‘2017 Dünya Uyuşturucu Raporu’nu’ yayınladı.

Bağımlıların hastalık risklerinin derinlemesine incelendiği son raporda, uyuşturucu üretim ve pazarlamasının organize suç örgütleriyle işbirliği içerisinde olan terör örgütlerinin elinde olduğu belirtildi. Uyuşturucu bağımlığının geldiği son durumu ürkütücü rakamlar ve araştırmalarla anlatan raporda, 2015 yılında dünyada uyuşturucu kullanan kişi sayısının 250 milyon kişiye ulaştığı belirtildi. Aynı yıl uyuşturucu kullanan 29,5 milyon kişinin uyuşturucu bağımlığı sebebiyle psikolojik hastalıklar dışında, diğer ağır hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldığı vurgulandı. 2017 Dünya Uyuşturucu Raporu’nun yayınlamasının ardından bir açıklama yapan Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) İcra Direktörü Yury Fedotov, “Uyuşturucuların sağlığa, gelişime, barışa ve güvenliğe zarar veren birçok zararı var. Uyuşturucuyla dünyanın bütün bölgelerinde yeterince mücadele etmek için daha yapılacak çok iş var” dedi.

Gelirlerin beşte üçü uyuşturucudan

Raporda, uyuşturucu üretimi ve pazarlaması da kapsamlı olarak yayınlandı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerinin iş modelleri araştırıldı. Gelişen uyuşturucu pazarının bağlantıları incelendi. Raporda, terörist grupların çoğunluğunun uyuşturucu üretimi ve satışından karlar elde ettiği belirtildi. Taliban’ın yıllık gelirinin neredeyse yarısını uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinden geldiği, Taliban’ın, Afganistan’daki afyon ekiminin yapıldığı alanın yüzde 85’ine hakim olduğu kaydedildi. Rapora göre dünyadaki örgütlü suç gruplarının gelirlerinin beşte üçünü uyuşturucu satışlarının oluşturduğunun tahmin edildiği bildirildi.

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Etiketler: uyuşturucu
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