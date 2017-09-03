Teselli fotoğrafı

Hac ibadeti için 2 milyonun üzerinde Müslümanın akın ettiği Kâbe’nin Anadolu Ajansı tarafından havadan çekilen görüntüleri, hacca gidemeyen mü’minler için teselli oldu.

Hac ibadeti için 2 milyonun üzerinde Müslümanın akın ettiği Kâbe-i Muazzama’nın Anadolu Ajansı tarafından çekilen görüntüleri gidemeyenleri teselli etti. Hac ibadeti için milyonlarca Müslümanın akın ettiği Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Kâbe-i Muazzama, Andolu Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi Milyonlarca hacının şeytan taşladığı zamanda havadan Kâbe çevresini görüntüledi. Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram ve Kabe çevresindeki yoğunluğun, hacıların Mina’da konaklıyor olması ve Cemarat’ta şeytan taşlama görevini ifa etmesi nedeniyle kısmen azaldığı görüldü. Genişletme çalışmalarının sona ermesi dolayısıyla tavaf alanının rahatladığı, Mescid-i Haram’a ek olarak inşa edilen yapılardaki çalışmaların ise hac mevsimi dolayısıyla durdurulduğu gözlemlendi.

Arafat’ta çadırlar sökülüyor

Hacıların Arafat’ta kullandıkları çadırlar, vakfe sonrası hacıların Mina’ya intikallerinin ardından sökülmeye başlandı. Bu yıl 2 milyonu aşkın Müslümanın kullandığı ve klimalı hizmet vermesi şartı getirilen çadırların söküm işlemi ile temizlik çalışmaları da hızla devam ediyor. Arefe Günü hacı adaylarının çıkmak için yarıştığı Rahmet Tepesi de boşaldı. Hazreti Peygamber’in (asm) veda hutbesini okuduğu, öğle ve ikindi namazlarını kıldırdığı Nemire Camii ile çevresindeki temizlik çalışmaları ise tamamlandı. Hacılar, Arafat vakfesinden sonra Rahmet Tepesi ve Nemire Camii’nin yanındaki yaya yollarını kullanarak Müzdelife’ye, ardından da Mina’ya geçmişti.