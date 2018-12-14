The Economist: Erdoğan yeni düşmanlar oluşturmak zorunda

Haftalık The Economist dergisi son sayısında 2013'teki Gezi Parkı protestolarının Türkiye'de yeniden gündeme gelmesine değindi. Economist'e göre Erdoğan yeni bir düşman oluşturarak, destekçilerini bir arada tutmaya çalışıyor.

"Türkiye Cumhurbaşkanı yeni bir düşman buldu: Meşhur Macar Yahudisi" başlıklı makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarının ele alınış biçimini eleştirdiği ve hükümet yanlısı basın kuruluşlarının Paris'ten aralıksız canlı yayın yaptıkları belirtildi. Erdoğan'ın 10 Aralık'ta sarfettiği "Artık kimse Türkiye'ye demokrasi, insan hakları, özgürlük dersi vermeye kalkamaz'' sözleri de hatırlatıldı.

"Yıllardır Türkiye hükümetinin kitlesel protestolar konusunda endişelenmesine gerek yoktu" denilen makalede, Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün Türkiye ile ilgili raporuna da gönderme yapıldı.

Rapora göre, Türkiye, araştırmaya katılan ülkeler arasında yüzde 65 ile sosyal medyada siyasi görüşlerini açıklamaktan en çok çekinen ülke oldu.

'Hükümet yeni düşmanlar yaratmak zorunda'

Eşi de gözaltına alınanlardan biri olan insan hakları savunucusu Murat Çelikkan, Economist'e verdiği demeçte gözaltıların devam edebileceğinden endişe duyduğunu söylüyor. Çelikkan, "Hükümet yeni düşmanlar yaratmak zorunda" diyor. "Destekçilerini bir arada tutmak zorunda."

Makale şöyle son buluyor:

"Ancak Erdoğan'ın sorunsuz işleyen propaganda makinesi bile bazen tekleyebiliyor. Paris'teki bir protestoda, Sarı Yelekli bir protestocu canlı yayın sırasında bir TRT muhabirinin sözünü kesmeye başladı. 'Kendi ülkelerinde hiçbir eylemi vermeyen TRT, burada Fransa'yı haber yapıyor' diye bağırdı. Sarı Yelekli Türk çıktı. Kanal, doğal olarak, onu terrorist sempatizanı ilan etti."