Thomson Reuters'a camiye asılsız terör suçlaması nedeniyle tazminat

​Thomson Reuters şirketi veri tabanında İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir camiyle ilgili asılsız terör faaliyeti suçlamasında bulunduğu gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Londra’daki Yüksek Mahkeme’de görülen davada, Thomson Reuters şirketinin yasal maliyetleri de içeren 10 bin sterlinlik tazminat ödemesi ve pişmanlık beyanında bulunması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Duruşmada Thomson Reuters şirketini temsilen konuşan Sara Monsoori, veri tabanında caminin profilinin “terör” kategorisi altındaki listede yer aldığını, ancak bunun yanlış olduğunu kabul ettiklerini dile getirdi.

“Verideki profil, söz konusu cami yeniden yapılanmadan ve şirket henüz kurulmadan yıllar önceki haber raporlarına atıfta bulunuyor.” diyen Monsoori, şirketin caminin terör bağlantısı ile ilgili bu tarz yanlış kanıtları geri çektiğini ve hatasını kabul ettiğini kaydetti.

Finsbury Park Camisi’nin yöneticisi Muhammed Kozbar, davanın sonuçlanmasının ve haklarının korunmasının kendilerini çok rahatlattığını ifade ederek, şöyle konuştu: “HSBC’deki hesabımız hiçbir neden verilmeden ansızın kapatılınca ve diğer hiçbir bankadan hesap açamayınca ne yapacağımızı şaşırmıştık. Bizim kapılarımız Müslüman olan olmayan herkese açık, komşularımızla harika ilişkiler içindeyiz.”