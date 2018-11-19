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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

THY, Afrika'da uçuş ağını genişletiyor

19 Kasım 2018, Pazartesi 13:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Türk Hava Yolları, 30 Kasım'da Banjul'a, 12 Aralık'ta ise Lusaka'ya başlatacağı tarifeli seferler ile Afrika'da uçacağı ülke sayısını 37'ye, şehir sayısını da 55'e çıkaracak." dedi.

Türkiye ile Lesotho arasındaki paraflanmış Hava Ulaştırma Anlaşması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi'nin katıldığı törende imzalandı.

Bakan Turhan, iki ülke arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, anlaşmanın iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştıracağını söyledi. 

2012 yılında parafe edilen anlaşmanın imzalarının atılması ile Türkiye ile Lesotho arasındaki sivil havacılık ilişkilerinin yasal bir zemine kavuşacağını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Coğrafi olarak uzak olan ülkelerimiz bu anlaşma ile birbirine hava yolu ile bağlanma, karşılıklı ticaret ve turizm hacmini artırma konusunda ortak bir irade ortaya koymuşlardır. Bu anlaşma, trafik hakları, uçuş kapasitesi, uçuş güvenliği ve ücret tarifeleri gibi iki ülke arasında sivil havacılığa dair birçok konuyu düzenlemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 2010 yılında hükümetimizce başlatılan Afrika açılımı her alanda başarı ile yürütülmekte.

Hava ulaşımı, erişilebilirliği artırması ve ticaret ve turizme olan hızlandırıcı etkisinin de katkısıyla belki de bu açılımın en önemli ayağını oluşturmuştur. Bugün THY, dünyada Afrika'da en çok noktaya uçan hava yolu olmanın haklı gururu ile, Afrika'yı diğer dünya şehirlerine bağlayan bir hava yolu haline gelmiştir."

Bakan Turhan, THY’nin 30 Kasım'da Gambia'nın başkenti Banjul'a, 12 Aralık'ta ise Zambia'nın başkenti Lusaka'ya başlatacağı tarifeli seferler ile Afrika'da uçacağı ülke sayısını 37'ye, şehir sayısını da 55'e çıkaracağını bildirdi.

“Türkiye ile yakın iş birliği içinde olmayı umuyoruz”

Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi, sıcak karşılamadan ötürü Bakan Turhan'a teşekkür etti.

Makgothi, şunları kaydetti:

"Kendimi ikinci evimde gibi hissettim. Türkiye'ye bu ikinci resmi ziyaretim. Bu anlaşmanın imzalanıyor olması bizim için çok önemli. Anlaşma benim ülkemin gelişmesi adına da büyük önem arz etmekte. Sayın Bakan'dan ticari uçuşların yapılması talebinde bulundum fakat bu anlaşmada temel amacımız sadece ticari uçuşların değil kargo uçuşlarının da ülkem üzerinden yapılması.

Anlaşmayı imzalamak için Kabinem bana yetki verdiğinde çok heyecanlandım, kendimi çok önemli hissettim. Bu şekilde yetkilendirilmek benim için önemli, ülkem açısından da bu anlaşma önemli. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile yakın iş birliği içinde olmayı umuyoruz."

 

AA

Etiketler: THY, Afrika, hava, ulaşım
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