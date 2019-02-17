THY, kayakseverler için kampanya başlattı

THY, Balkanlar'ın en gözde kayak merkezi olan ve çok sayıda Türk turisti ağırlayan Pamporovo'ya ulaşımı kolaylaştırmak için kampanya başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), Bulgaristan'ın Rodop Dağları'nda, çam ağaçlarının içinde yer alan ve çok sayıda Türk turisti de ağırlayan Balkanlar'ın en gözde kayak merkezi Pamporovo'ya ulaşımı kolaylaştırmak için kampanya düzenledi. Snejenka zirvesinin eteklerindeki Pamporovo, Türk turistlerin yanı sıra Romanya, Sırbistan gibi ülkelerden de çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık, 80 yıllık kayak geçmişi olan Pamporovo'da 7 bin yatak kapasiteli 60'tan fazla otel ve 60 kilometre kayak pisti bulunuyor. Pamporovo'daki kayak merkezine İstanbul'dan Sofya'ya yapılan 1 saatlik hava yolu ve 2,5 saatlik kara yolu yolculuğuyla ulaşılıyor. THY, Türk kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinden olan Pamporovo'da kayağı ulaşılabilir yapmak için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında THY, Sofya'ya düzenlediği öğle seferinde 10 kişi ve üzeri grupla gidenlere, uçak biletini gidiş dönüş 109 dolardan başlayan fiyatlarla sunuyor. Ayrıca bu gruplar, anlaşmalı otellerde kaldığı takdirde Sofya Havalimanı-Pamporovo arasındaki 150 avro civarındaki 225 kilometrelik transfer de ücretsiz yapılacak. Şu an Sofya'ya haftada 18 sefer yapan THY, 1 Nisan itibarıyla günde 3, haftada 21 uçuş gerçekleştirecek. AA

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