THY uçağı Soçi'ye inemeden İstanbul'a geri döndü

Rus havayolu firması Utair'e ait tarifeli bir uçağın, Soçi Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak yanması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı Yeşilköy Havalimanı'na döndü.

Alınan bilgiye göre, başkent Moskova'dan Soçi'ye hareket eden tarifeli uçağın gece pistten çıkması nedeniyle havalimanı hava trafiğine kapatıldı. Yeşilköy Havalimanı'ndan Rusya'nın Soçi kentine saat 01.10'da hareket eden, 107 yolcusu bulunan THY'ye ait uçak, pistin kapalı olması nedeniyle Karadeniz üzerinden İstanbul'a döndü. Yeşilköy Havalimanı'na sorunsuz inen uçaktaki yolcular otellere alındı. Soçi Uluslararası Havalimanı'ndaki pistin açılmasının ardından yolcuların THY uçağıyla bu kente hareket edeceği öğrenildi. AA

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