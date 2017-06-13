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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

THY uçağında doğmuştu: Annesine kavuşturulacak

13 Haziran 2017, Salı 18:19
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı,kabin ekibinin yardımıyla doğan ve teyzesinin eşliğinde bugün İstanbul'a getirilen Kadiju bebeği, Fransa'ya gitmek zorunda kalan annesine kavuşturacaklarını söyledi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 7 Nisan'daki Konakri-Ouagadougou-İstanbul tarifeli uçağında kabin ekibinin yardımıyla doğan Kadiju bebek ile teyzesini makamında ağırladı.

Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşen buluşmada, doğumdan sonra Fransa'ya gitmek zorunda kalan anne Fransız vatandaşı Gineli Diaby Nafi ile Kadiju bebeğin kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapıldığı müjdesi verildi.

Bebeği kucağına alarak seven ve yakın ilgi gösteren Aycı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin Konakri uçağında dünyaya gelen bebeği teyzesiyle birlikte bayram öncesinde Fransa'da bulunan annesine ulaştırmak üzere bugün Gine'den İstanbul'a getirdiklerini söyledi.

"Bayram hediyesi olarak aileyi kavuşturmuş olacağız"

Bebekle teyzesinin bu gece İstanbul'da misafir edileceğini ifade eden Aycı, "Kadiju ile teyzesi, yarın uçağımızla annesinin yanına Lyon'a gidecekler. Böylelikle bayram hediyesi olarak aileyi kavuşturmuş olacağız. Teyzesinin nezaretinde onunla beraber Kadiju'yu annesine götürüyoruz." diye konuştu.

Aycı, Fransa'da bulunan annesiyle buluşmanın ardından, THY'nin Kadiju bebek için yaptığı teklifi ileteceklerini bildirdi.

"Annesi ile aileyi İstanbul'a getirip Türkiye'de kalmalarını, Kadiju bebeğin Türkiye'de eğitimini bizim desteğimizle yapmalarını sağladıktan sonra ileride de inşallah havacı olur. THY'de çalışabilsin diye ona bu konudaki her türlü desteği sunacağız." diyen Aycı, bebeğin bir gün uçaklarındaki pilotlardan biri olmasını istediklerini dile getirdi. 

Olay

THY'nin 7 Nisan'daki Konakri-Ouagadougou-İstanbul tarifeli uçağında bulunan Fransız vatandaşı Gineli hamile Diaby Nafi'nin doğum sancıları başladıktan sonra, bu konuda eğitim alan kabin memurları, kadına yardımcı olmak için harekete geçmişti. Dokuz aylık hamile olduğunu kabin ekibine daha sonra söyleyen Nafi, uçakta bir kız bebek dünyaya getirmişti. Annesi tarafından "Kadiju" adı verilen bebeğin kulağına, Gineli bir yolcu tarafından ezan okunmuş ve doğum tamamlandıktan sonra uçak, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'ya inmişti. 

AA

Etiketler: thy
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