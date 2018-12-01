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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısı 9 bini buldu

01 Aralık 2018, Cumartesi 09:30
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi.

Sınırda bekleyen göçmenler Benito Juarez spor kompleksi içinde kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken, sağanak yağış etkili oldu. Bazı göçmenler, yağışın ardından başka bir alana nakledildi. Göçmenlerin bölgeye girmesini engellemek isteyen polisler ise sınırda hazır bekliyor.

Bölgeden geçmeye çalışan göçmenlere uyarı ateşi ve gaz bombaları atılıyor.

AA

Etiketler: Meksika, göçmenler
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