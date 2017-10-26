Tillerson: ABD, Esed'in hiçbir rolünün olmayacağı bir Suriye istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "ABD, Esed'in hükümette hiçbir rolünün olmayacağı 'bütün' ve 'birleşik' bir Suriye istiyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin gelecekte Beşşar Esed'in hümükette hiçbir rolünün olmayacağı "bütün" ve "birleşik" bir Suriye istediğini belirterek "Esed ailesinin hükümranlık dönemi sona eriyor. Tek mesele bunun nasıl gerçekleşeceğidir." dedi.

Tillerson, bazı Orta Doğu ve Asya ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ardından İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldi.

ABD, Esed'in hükümette hiçbir rolünün olmayacağı 'bütün' bir Suriye istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Suriye'nin geleceğinde Esed'in olmadığını vurgulayarak "ABD, Esed'in hükümette hiçbir rolünün olmayacağı 'bütün' ve 'birleşik' bir Suriye istiyor. Esed ailesinin hükümranlık dönemi sona eriyor. Tek mesele bunun nasıl gerçekleşeceğidir." ifadesini kullandı.

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta Esed güçlerinin gidişatı değiştirmesindeki tek sebebin, Rusya'nın verdiği hava desteği olduğunu savunan Tillerson, Esed rejiminin diğer müttefiki İran'a ise terörü örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğratılmasında kredi verilmemesi gerektiğini kaydetti.