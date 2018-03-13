Tillerson, Trump tarafından görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Tillerson'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti ve Pompeo'nun, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacağını duyurdu. ABD Başkanı, Pompeo'dan boşalan CIA başkanlığına da teşkilatın başkan yardımcılığını yürüten Gina Haspel'in getirileceğini, Haspel'in bu göreve atanan ilk kadın olacağını açıkladı. Trump, yetkililere yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu. AA

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