Times Meydanı'nda İdlib protestosu: "Nefes alamıyoruz"

Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kenti Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısı New York'un Times Meydanı'nda protesto edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın muhalefeti nedeniyle Esed rejiminden hesap sorulmasının engellenmesinin ardından Suriyeli bazı muhalif sivil toplum örgütleri acil protesto eylemi düzenleme kararı aldı.

"Nefes alamıyoruz"

Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, kimyasal uyarı simgesi bulunan "Nefes alamıyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Suriye'ye özgürlük talebinde bulunan göstericiler, kimyasal saldırıda ölenlere kamuoyunun dikkatini çekmek için meydana kefenlenmiş cenaze maketleri de koydu.

"Suriyeli sığınmacılara kapıları açın"

Gösteride dağıtılan bildiride, Esed rejiminin 6 yıldır masum sivilleri öldürdüğü, soykırıma varan bu eylemlere Rusya ve İran'ın da katıldığı kaydedildi.

Rejim ve Rusya'nın bu saldırıları hemen durdurması istenen bildiride, ABD ve diğer Batılı ülkelerden de Suriyeli sığınmacılara kapılarını açmaları istendi.

Bildiride, Beşşar Esed'in insanlığa karşı suç işlediği için yargı önüne çıkarılması da talep edildi.

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Risale-i Nur'dan önemli satırlar...

''...Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir." Çünkü وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 1 yani, "Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlâhiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 2 (("İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlim ve çok nankördür." İbrahim Sûresi, 14:34.)) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder.

Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatâsıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir mâsumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz mâsumu birkaç câni için zararlara sokar.''

((Emirdağ Lahikası))

RİSALE-İ NUR: ADALETSİZ CİHAD YOKTUR

''...Halbuki, bugünün savaşlarına baktığımızda, karşımıza neredeyse daima “topyekün savaşlar” çıkar. Bugün bir hükümet başka bir hükümet ile harp ilan etmişse, bu harp iki hükümet ve onların orduları ile sınırlı kalmaz. Bütün bir halk “düşman” sayılır. O yüzden evler, okullar, hastaneler, mabedler bile bombalanır. Kışla, cephe ve cephanelere değil, şehirlere bomba yağdırılır. “Düşman askerlerini barındırıyor olabilir” ihtimali dahi, bir köyü veya mahalleyi içinde yaşayanlar ile birlikte yok etmek için yeterli bir gerekçedir. Nitekim, bir gecede Leipzig, başka bir gün Nagazaki yerle bir edilir. Başka bir gece yarısı, bu kez başka bir şehre milyonlarca kilo bomba yağdırılır. O beldede bulunan yüz binlerce insanın “ordu”yu ve “devlet”i temsil etmediği gerçeği gözardı edilir. Bebeklerin, hastaların, kolunu kaldırmaktan âciz yaşlıların, ayrıca hayvanların ve ağaçların ne günahının olduğu sorulmaz bile. A devleti B devleti ile savaş ilan etmiştir. O halde B devleti sınırları içindeki her şey ve herkes “potansiyel düşman”dır. Öyleyse, yok edilmelidir!''



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http://www.risaleinurenstitusu.org/risale-i-nur-adaletsiz-cihad-yoktur/