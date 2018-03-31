İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü’nün 42. yıl dönümüne girilirken, İsrail’deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke, “Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Tarihî Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için Gazze'de sınıra doğru harekete geçildi. Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto için Gazze'nin Han Yunus şehri doğusundaki İsrail sınırına akın etti.

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Filistinlilerin “Toprak Günü” olarak andığı İsrail’in 30 Mart 1976’da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen İsrail, Filistinlilere ait toprakları zorla ele geçirmeyi sürdürüyor. İsrail’deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Bereke, Toprak Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’e karşı toprak mücadelesinin 1976’da başlamadığı gibi bugün de sona ermediğini belirtti. Filistinlilerin her yıl Toprak Günü’nde yeni zorluklarla karşılaştığını ifade eden Bereke, bu yıl da Negev bölgesindeki bazı köylerde binlerce dönüm arazinin İsrail tarafından el konulma tehdidi altında olduğunu, İsrail makamlarının köy- lülere bölgeyi boşaltma tebligatı ilettiğini aktardı. Ayrıca bu yıl Toprak Günü’ne Knesset’ten çıkan ırkçı tasarılarla girildiğine işaret eden Bereke, “Her şeye rağmen, topraklarımızda kalacağız. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin 920 köye girmeleri yasak

Bazı radikal Yahudilerin Mescid-i Aksa’nın statüsünün değiştirilmesi yönündeki taleplerinin giderek arttığına dikkati çeken Teybi, İsrail Parlamentosunun gündeminde olan ve “Yahudi ulus devlet yasası” olarak bilinen “ırkçı” yasanın da bu trendin bir devamı olduğunu belirtti. Söz konusu yasa tasarısının İsrail’de sadece Yahudilere “karar verme hakkı” tanıdığını hatırlatan Teybi, uygulamada ise bu ayrımcılığın zaten var olduğunu ifade etti. İsrail toprakları içerisinde bulunan 920 köy ve kasabada Arapların yaşamasının yasak olduğunu dile getiren Teybi, “Türkiye’de Müslüman olmayanların yaşamasının yasak olduğu bir yer yok. Ya da Fransa’da Hristiyan olmayanların yaşamasının yasak olduğu bir yer yok. Ancak İsrail’de Yahudi olmayanların yaşamasının yasak olduğu yüzlerce yer var.” dedi.

İsrail’in amacı Filistin’i Yahudileştirmek

Toprak Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Filistin asıllı İsrail milletvekili ve İsrail Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ahmed Teybi, bu günün İsrail ile Filistin halkı arasındaki çatışmanın özünü oluşturduğunu söyledi. Toprak Günü’nün yurt dışında sürgünde olan, işgal altındaki topraklarda yaşayan veya bugün İsrail vatandaşı olan bütün Filistin halkını bir dâvâ etrafında topladığını vurgulayan Teybi, “İsrail, kendi vatandaşı olan Arapların topraklarına el koyuyor. 1967’de işgal ettiği Filistin topraklarında da yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini giderek arttırıyor. Bütün bu politikaların bir tek amacı var. O da Doğu Kudüs’ü ve geri kalan Filistin topraklarını Yahudileştirmek.” değerlendirmesinde bulundu.

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