Trablus Büyükelçiliği yeniden açıldı

2014’te güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, yeniden faaliyetlerine başladı.

Türk Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre 2014’te Libya’daki güvenlik zafiyetinin artması üzerine tahliye edilen Trablus Büyükelçiliği tekrar açıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Çalışmalarını bugüne kadar Tunus’ta sürdüren Trablus Büyükelçimiz Ahmet Aydın Doğan’ın gözetiminde yürütülen Büyükelçiliğimizin yeniden açılmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, Büyükelçiliğimizin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün (30 Ocak) başlatılmıştır. Bugüne kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüren Misurata Başkonsolosluğumuzun yanısıra Trablus Büyükelçiliğimizin de yeniden faaliyete geçmesiyle ülkemiz Libya’daki mevcudiyetini güçlendirmiş olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesinin ardından farklı milis grupların arasında çatışmaların sürdüğü Libya’da Aralık 2015’te uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’in desteğiyle, Fayez Sarrac önderliğinde Ulusal Birlik Hükümeti oluşturulmuştu.

Ancak çatışmalar ve Halife Hafter’in etkisindeki milis güçler sebebiyle bu hükümet Trablus’ta göreve ancak Mart 2016’da başladı.

30 Mayıs 2016’da da Çavuşoğlu Ankara’dan Trablus’a ilk ziyareti yaparak Sarrac’la görüştü. Büyükelçiliğin Trablus’ta faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Kaddafi döneminin etkili komutanlarından olan Hafter, ayaklanmalar sırasında muhaliflerin safına geçmiş ve ülkenin doğusundaki silahlı gruplar üzerinde etkili olmuştu. Ülkede ilk siyasi ayrılık Hafter’in emrindeki gruplarla Batı’daki milis gruplar arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası başladı. Ankara bu süreçte Hafter’i ayrıştırıcı olmakla suçladı.

2013’teki darbe sonrası Ankara’nın diplomatik ilişkileri askıya aldığı Mısır’da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Sisi, Hafter’i destekliyor.

Mısır’ın desteğini alan Hafter, Mayıs 2014’te ‘Onur Operasyonu’ adı altında, ‘ülkedeki İslamcı milislere’ savaş açtığını açıkladı ve Bingazi’ye operasyon düzenledi. Bu sırada, İslamcı milisleri desteklediğini öne sürdüğü Türkiye ve Katar vatandaşlarının ülkeden ayrılmazsa, tehlike altında kalacaklarını söyleyerek tehdit etti. Mayıs 2014’te Türkiye’nin Bingazi Başkonsolosluğu faaliyetlerine ara verme kararı aldı ve diplomatlar Bingazi’yi terk etti.

Çatışmalardan dolayı Trablus Büyükelçiliği de Temmuz 2014’te tahliye edildi. O tarihten bu yana Büyükelçilik faaliyetlerini Tunus’tan sürdürüyordu.