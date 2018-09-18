Rusya Devlet Başkanı Putin, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görünüyor. Moskova’nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini arttırmak yönünde olacaktır." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye’de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin gelişmeleri değerlendiren Putin, şöyle konuştu:

"Söz konusu gelişmeyi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görülüyor. Moskova’nın tepkisi, Suriye'deki Rus birliklerinin güvenliğini artırmak yönünde olacaktır."

Putin ve Netanyahu görüşecek

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Rus askeri uçağının vurularak düşürülmesi olayını Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yapacağı telefon görüşmesinde ele alacağı bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli üst düzey bir diplomatik kaynak, Netanyahu ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin "kısa bir zaman içinde" gerçekleşeceğini belirtti.

Yerel basına konuşan bir başka diplomatik kaynak ise İsrail ile Rus siyasi ve askeri yetkililerin "sürekli temas" halinde olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kendisine ait askeri uçağın vurulmasından İsrail'in sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddedilerek, olaydan Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçleri ile İran ve Hizbullah'ın sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.