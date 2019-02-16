Trump 25 Şubat'ta Kim Jong Un ile görüşecek

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile ikinci zirveyi gerçekleştirmek için 25 Şubat’ta Vietnam’a varacak.

Başkan Trump ve Kim, Haziran 2018’de Singapur’daki ‘tarihi buluşma’nın ardından bu kez Vietnam’ın başkenti Hanoi’de ikinci kez bir araya gelecek. 27 ve 28 Şubat’taki ikinci zirve için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin “olabildiğince yol alma” hedefinin olduğunu belirtti.

İsmini açıklamak istemeyen ve Kim’in programına direkt erişimi olan üç düzey yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre Kim, Hanoi’ye vardığında Vietnam yetkilileriyle de buluşacak.

Güvenlik endişesiyle kimliğini açıklamayan bir üst düzey yetkili Kim’in ayrıca, üretim ve ticaret bölgesi Bac Ninh’i ve Hai Phong’daki sanayi limanını ziyaret edeceğini söyledi.

Reuters’a konuşan yetkili, Vietnam lideri Nguyen Phu Trong’un Kim ile buluşmak üzere Laos’a seyahat edeceğini de kaydetti.