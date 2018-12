Trump’a 6 suçlama

ABD Başkanı Donald Trump için, seçim öncesi yapılan bazı ödemeler, gerekse de Rusya ile seçim kampanyası arasındaki bağlar yüzünden, ufukta yasal sorunlar görünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gerek son başkanlık seçimi öncesi yapılan bazı ödemeler, gerekse de Rusya ile seçim kampanyası arasındaki bağlar yüzünden manşetlerden düşmüyor.

Ancak Trump yönetimi için ufukta başka yasal sorunlar da görünüyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, hem New York hem de Washington’da Trump’ın çevresi ile ilgili olarak bir dizi inceleme başlatıldı. Bu, Trump’ın başını ağrıtabilir.

Toplanan bağışlar

Geçen hafta Wall Street Journal gazetesi Trump’ın 2017 başkanlık görevinin başlamasından sorumlu komite hakkında adlî federal bir soruşturma başlatıldığını yazdı. Komite yatırım ve menkul değerler şirketlerinde çalışanlardan 14 milyon dolar, emlak piyasasıyla bağları olanlardan 10 milyon dolar olmak üzere toplamda 107 milyon dolar bağış topladı. Bu bağış tutarı Barack Obama için 2009’da toplanan miktarın yaklaşık yarısına denk geliyor. Donald Trump’ın başkanlık görevine başlaması öncesinde rekor düzeyde bağış toplandı. Soruşturma bu bağışların nasıl harcandığını ve bağışçıların yeni yönetimine erişmeyi hedefleyip hedeflemediklerini inceleyecek.

Dış etkiler

Rusya ile ilgili bağları inceleyen özel yetkili savcı Robert Mueller’in odağında Rusya ile Trump kampanyası arasındaki bağlar vardı. Ancak son çıkan haberler soruşturmanın başka ülkelere de genişleyecebileceğini gösteriyor. Daily Beast sitesinin haberine göre Mueller’in soruşturması yeni yılda Trump kampanyasının Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile mfuhtemel bağları inceleyecek.

Trump Oteli

Başkan seçildikten kısa bir süre sonra Trump, şirketlerinin yabancı devletlerden elde ettiği gelirin tamamını ABD Hazinesi’ne bağışlayacağını açıklamıştı. Mart ayında Trump şirketleri 2017 yılında yabancı hükümetlerden elde ettiği kâr olarak 151,470 doları bağışladı. Bu işlem federal yetkililerin yabancı yöneticilerden ya da devlet adamlarından hediye ya da ödeme alınmasının anayasal düzeyde yasak olması dolayısıyla başlamıştı. Haziran ayında Washington D.C. ve Maryland eyaletlerindeki savcılar Trump’ı, özellikle Washington’da Beyaz Saray’a çok yakın oteli de dahil, mülkleri üstünden yabancı hükümetlerden kâr elde etmeyi sürdürdüğü suçlamasıyla dâvâ etti.

Trump Vakfı

Trump ve çıkarları üstüne yürütülen soruşturmaların yanı sıra New York eyaleti savcıları Trump’ın vakfını inceleme altına aldı. New York Eyaleti Başsavcısı Barbara Underwood, Trump Vakfı’nın Başkan’ın siyasî ve ticarî çıkarları için kullanıldığını ve federal yasaları ihlâl ettiğini açıkladı. Trump ise bu soruşturma hakkında “ahlâksız New York Demokrtalarının işi” olduğunu söyledi ve hayır kurumunun 19 milyon dolardan fazla bağış yaptığını belirtti.

Sessizlik karşılığında yapılan ödeme

Yukarıdaki dört konu muhtemel yasal bir hasara yol açabilir, ancak iki konu çok daha fazla kamuoyunun dikkatini çekti. Trump’ın eski avukatı Michael Cohen, geçen hafta Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen kadınlara susmaları karşılığında para ödendiğine dair açılan soruşturmada finans yasalarını ihlâl ettiği yönündeki suçlamaları da kabul etmişti. Cohen Trump’ın yönlendirmesiyle hareket ettiğini söylese de Trump bunu ısrarla reddediyor.

***

Rusya’nın müdahalesi

Öte yandan Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasına Rusya’nın müdahil olduğu ve kampanya yönetimiyle bağları bulunduğu iddialarına yönelik soruşturma da sürüyor. Cohen bu soruşturmada da yer aldı ve Trump’ın Moskova’da multi milyonluk emlâk girişimiyle ilgili müzakerelerin ve Rus yetkililerle görüşmelerin seçimler döneminde de sürdüğünü açıkladı. Trump, Rusya ile gizli bir anlaşma olmadığını söylüyor ve soruşturmayı Demokratların bir komplosu olarak görüyor. Özel yetkili savcı Mueller Rus hükümetinin ABD seçimlerinde siber saldırıda bulunduğu, Trump kampanyası ile gizli bir anlaşma olup olmadığını, varsa Başkan’ın müdahil olup olmadığını araştırıyor.