Trump'a Astana daveti

Amerikan basını, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'ı devralmaya hazırlanan Trump yönetiminin Astana'daki Suriye görüşmelerine davet edildiğini yazdı.

Washington Post gazetesi, Rusya'nın Trump yönetimini Kazakistan'da yürütülecek barış görüşmelerine çağırdığını duyurdu. Gazetede yer alan habere göre davet Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e Moskova'nın Washington Büyükelçisi tarafından iletildi. Trump yönetiminin Astana'daki görüşmelere katılım konusunda aldığı kararsa bilinmiyor. Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak. NTV

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