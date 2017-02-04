Trump'a bir anlamlı tepki daha

ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanlar’a uyguladığı yasak New York Şehri’nde bulunan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nında Cuma namazı kılınarak protesto edildi.

Yüzlerce Müslüman, ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslümanlara uyguladığı yasağı protesto etmek için New York Şehri’nde bulunan John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı’nında Cuma namazı için toplandı. Terminal 4’ün dışında, Müslümanların birliğini göstermek ve yanlış anlaşılmaya karşı mücadele vermek için kılınan bu Cuma namazı, geçtiğimiz günlerde Amerika’da açık havada kılınan ikinci cuma namazı oldu. Namaz kılmak için gelenler dışında Müslüman olmayanlar da Cuma hutbesini dinleyerek “Mülteciler için adalet” pankartları açtı. Ayrıca JFK’de kılınan namazda basın mensuplarının yoğun katılımı da dikkat çekti.

“Güvenliği Amerikalı Müslümanlar da önemsiyor”

JFK’de kılınan Cuma namazının cemaatinden biri olan Ali Muhammed, The Daily Beast’e “Göçmen ve Müslüman biri olarak kesinlikle burada bulunmalıydım” dedi. JFK’deki Cuma namazını televizyon, radyo ve Facebook’ta duyan Muhammed, Manhattan’da çalışan 46 yaşında, normalde Cuma namazlarını şehrin ortasında bulunan bir camide kılan bir göçmen. Geçtiğimiz Cuma Trump’ın Müslümanlar’a uyguladığı yasağı protesto etmek için Cuma namazını JFK Havalimanında kılan Muhammed, “Güvenliği Amerikalı Müslümanlar da önemsiyor. Ancak bizler ayrımcılık istemiyoruz” dedi.

Cuma günkü Müslümanlar’ın birliğini gösteren bu güçlü gösteri New York Mülteci Koalisyonu ve İslam Önderlik Kurulu tarafından düzenlenirken namazda 100’den fazla kişi olduğu söylendi. Cemaat seccadeleriyle birlikte gelirken çeşitliliklerini göstermek için bayrak gibi çeşitli sembollerle Müslüman topluluğun çeşitliliğine ve gücüne dikkat çekti.

Adalet için birlik çağrısı

Cuma hutbesi ise örnek topluluğun göstergesi olan Amerika ve bu örnek topluluk için herkesin mücadele vermesi gerektiği hakkında oldu. Cuma hutbesini veren İmam Abdurreşid, “Şimdi sizin gerçek bir Amerikalı olmanız için bir fırsat sevgili göçmen kardeşlerim. Sizi gerçek Amerikalı yapacak olan sizin pasaportunuz değil, dalgalandırdığınız bayrak değil. Sizi Amerikalı yapacak olan, Amerika’yı kısıtlamaya çalışan güçlere karşı adalet için dik durarak vereceğiniz mücadele” diyerek Müslümanların adalet için mücadele vermesi gerektiğini söyledi.

İstanbul - Mustafa Sait Önal