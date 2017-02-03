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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Trump’a en güzel cevap

03 Şubat 2017, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerine karşı ülke genelinde ve Avrupa’da protesto gösterileri devam ederken, ABD’de yangın sonucu kullanılamaz hale gelen caminin yeniden inşası için toplanan bağış miktarı 1 milyon doları geçti.

ABD’nin Teksas eyaletinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen caminin yeniden inşası için beş günde 1 milyon dolardan fazla bağış toplandı. “Independent” gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Teksas’taki Müslümanların önemli ibadet mekanlarından olan Victoria İslam Merkezi’nde bulunan cami, cumartesi sabaha karşı çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Victoria kentinde yaşayan, farklı dini kesimden 62 bin kişinin yangının ardından Müslüman komşularına destek verdiği kaydedildi. Caminin yeniden inşası için toplanan bağış miktarı beş günde 1 milyon doları aşarken kentteki bir sinagog ve birçok kilise de kapılarını Müslümanlar’ın ibadetine açtı.

Beş günde 1 milyon dolar yardım

Victoria şehrinde yaşayan, farklı dinî kesimden 62 bin kişinin yangının ardından Müslüman komşularına destek verdiği kaydedildi. Caminin yeniden inşası için toplanan bağış miktarı beş günde 1 milyon doları aşarken şehirdeki bir sinagog ve birçok kilise de kapılarını Müslümanlar’ın ibadetine açtı.

Yemenli bakkallardan kepenk kapama eylemi

ABD’nin New York şehrindeki Yemenli bakkallar, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi ve mültecilerle ilgili başkanlık kararnamelerini protesto etmek için bir gün kepenk kapatmaya hazırlanıyor. New York’un çeşitli bölgelerinde dükkânları olan yaklaşık bin Yemen asıllı bakkal, Perşembe günü öğlen saatlerinden akşama kadar kepenklerini kapatarak, Trump’a karşı protesto eylemlerine destek verecek.

En büyük direnişi Müslüman kadınlar üstlendi

New York’ta binlerce gösterici, söz konusu kararnameleri protesto etmek için Foley Meydanı’nda toplandı. New York Belediyesi Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla Belediye Başkanlığı binası önünde Müslüman kadınlarla bir araya geldi. Amerikan bayrağı desenli başörtüsü takan Müslüman kadınlara hitap eden Mark-Viverito, Trump’a karşı direnişte Müslüman kadınların “en önde” olduğunu söyledi.

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