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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Trump’a “Hoşgeldin” mesajı: Hepimiz Müslümanız

21 Ocak 2017, Cumartesi
ABD’nin 45. Başkanı olan Donald Trump’a karşı, New York’ta binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Amerika’nın 45. Başkanı olan Donald Trump’ın Columbus Circle’daki rezidansı Trump Tower ve International Hotel’in önünde, yemin töreninden bir gün önce binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi. Ünlü yönetmen Michael Moore ve aktör Mark Ruffalo’nun organize ettigi protestoya birçok ünlü isim katıldı. Aralarında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, oyuncular Robert de Niro, Alec Baldwin, Rosie Perez, Al Sharpton’ın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünün lideri de protestoya katıldı.

‘’Hepimiz Meksikalıyız, hepimiz Müslümanız” 

Protesto sırasında konuşmacıların çoğu Donald Trump’ın gündemine karşı organize olmak için bir platform oluşturma çağrısı yaptı. Michael Moore ve Robert de Niro, göçmen grupların kitlesel sınır dışı edilme tehdidi, Obamacare’i sonlandırarak sağlık sigortasına sahip 30 milyondan fazla kişinin hayatını tehdit ettiği ve aynı zamanda iklim değişikliğini inkâr ettiği gerekçesiyle Trump yönetimine karşı birleşme çağrısında bulundular. Oscar ödüllü ünlü aktör Moore toplanan kalabalığa sadece protesto etmemelerini, 100 gün boyunca sistematik bir şekilde Washington’daki temsilcilerini arayarak yönetimin yaptıklarını kontrol etmelerini önerdi. Moore, Trump’ın seçim döneminde Meksika ve Müslümanlar ile ilgili söylemlerine atıfta bulunarak “hepimiz Meksikalıyız, hepimiz Müslümanız” ifadelerini kullandı.

On binler Washington’da 

Diğer yandan Washington’da da Trump’ın kadınlara yönelik cinsiyetçi açıklamalarına tepkili liberaller, oturma izni olamayan göçmenler ve Müslümanlar’ın başını çektiği on binlerce kişi de protesto gösterisi düzenlemek için organize oldu. Trump karşıtı eylemcilerin ana durağı Washington olsa da Chicago, Los Angeles gibi büyük ABD kentlerininde de protestolar düzenlendi. Bugün de düzenlenmesi beklenen gösterilere yaklaşık 270 bin kişinin katılması tahmin edilirken 30 kadar farklı grup izin aldı. Bu sayıların daha önceki başkanlık törenlerinde görülen sayılardan çok yüksek olduğuna dikkat çekilirken, en büyük gösterinin yarın yapılacak ‘Kadınlar Washington’a Yürüyor’ adlı eylem olacak. Yürüyüşe 200 bin kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

200 milyon dolarlık devir teslim töreni

ABD’nin 45. Başkanı seçilen Trump, Kongre’nin bahçesindeki yemin töreninin ardından, Obama’dan görevi devraldı. 900 bine yakın kişinin takip ettiği etkinliklerin maliyetinin 200 milyon doları aşması bekleniyor. Beyaz Saray’da 8 yıldır oturan Demokrat Obama’nın ardından göreve gelecek Cumhuriyetçi Trump’ın ilk günden itibaren hem iç hem de dış politikada atacağı adımların bütün dünya tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor. 

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  • halil

    21.01.2017 00:40:05

    Bakalim kantarin topuzu nerde duracak

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