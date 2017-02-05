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Trump'a hukuk dersi: ''ABD Başkanı da dahil hiç kimse hukuktan üstün değildir''

05 Şubat 2017, Pazar 10:04
ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve başladıktan 5 gün sonra, başkanlık özel yetkisini kullanarak imzaladığı vize ve seyahat kısıtlaması kararı ülkede şimdiye dek görülmemiş bir kargaşaya yol açtı.

Trump'ın aldığı kararın Amerikan yasaları ve anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle önce New York'ta daha sonra Kanada sınırındaki Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde federal yargıçlar kararın uygulanmasının durdurulması yönünde hüküm verdi.

Ülke çapında milyonlarca kişinin protestolarına yol açan Donald Trump’ın vize kısıtlamasının durdurulması kararına varan süreç, Washington eyaleti Başsavcısı Bob Ferguson'un, vize ve seyahat yasağına karşı, 'ABD Başkanı da içinde olmak üzere hiç kimse hukuktan üstün değildir' diyerek açtığı dava ile başladı. Ferguson'un açtığı davaya bakan Federal Yargıç James Robart, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirilen ancak uygulamada yasal vizesi olanları ve yeşil kart sahiplerini de etkileyen kararı, ABD genelinde olmak üzere askıya aldığını açıkladı.

Yargıç Robart'ın kararı üzerine ABD İç Güvenlik ve Dışişleri Bakanlıkları vize ve seyahat yasağının uygulanmasının durdurulduğunu açıklamak zorunda kaldı. Yargıcın kararına karşı Adalet Bakanlığı'nın girişimlerde bulunacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak çıkardığı kararnameyi hukuk dışı bulan Yargıç James Robart'ı, Twitter'dan attığı mesajlarla sert dille eleştirdi. Trump, Robart'ı “sözde yargıç” olarak niteledi. Trump, "Ülkemizde yasaları uygulanmasından uzaklaştıran bu sözde yargıcın görüşü gülünçtür ve kararı geri çevrilecektir" dedi. Trump mesajını "Bir ülke, özellikle de güvenlik nedenleriyle kimin sınırlarından girip giremeyeceğine artık karar veremiyorsa, ortada büyük bir sorun var" diye sürdürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da yazılı bir açıklama yaptı ve Adalet Bakanlığı’nın en kısa sürede Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını söyledi. Spicer, “Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerikan halkını koruma sorumluluğu var” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın vize kısıtlamasına bağlı olarak 60 bin civarında vizenin iptal edildiğini açıklamıştı. Kararın ardından havayolu şirketlerinin geçerli ABD vizeleri olan kişilerin, ABD uçuşlarına kabul etmeye başladığı belirtildi.

DHA

Etiketler: trump, abd
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