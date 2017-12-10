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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Trump'a red, sağduyuya davet

10 Aralık 2017, Pazar
TRUMP’IN KÜDUS KARARI BÜTÜN DÜNYADA TEPKİYLE KARŞILANIRKEN, PROTESTO GÖSTERİLERİNDE ŞİDDETTEN UZAK DURULMASI İSTENDİ.

BM VE AB REDDETTİ

ABD Başkanı Trump’ın “Kudüs kararı” BM Güvenlik Konseyi’nde sert şekilde “kabul edilemez” diye eleştirilirken, AB yaptığı açıklamada, “kararı red ettiklerini” bildirildi. Açıklamada, “AB olarak, Kudüs’ün hem İsrail, hem de Filistin devletlerinin başkenti olarak tanınmasını istiyoruz” denildi.

ABD ARTIK DEVREDIŞI

BU arada Filistin Devlet Başka-nı Abbas, “ABD artık İsrail-Fi-listin barış görüşmelerinin hamisi değildir" açıklamasını yaptı. FKÖ Genel Sekreteri Ureykat da “ABD’nin, Kudüs kararından dönene kadar barış süreciyle ilgili görüşme olmayacağını” bildirdi.

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Okumak için tıklayınız:

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Trump'ın Kudüs kararını reddetti

ABD'deki 120 bilim insanından Trump'ın Kudüs kararına karşı bildiri

Fransa, Almanya, İtalya, İsveç ve İngiltere'den ABD'ye karşı ortak açıklama

Etiketler: kudüs, filistin, trump
Okunma Sayısı: 202
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