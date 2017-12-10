Trump'a red, sağduyuya davet

TRUMP’IN KÜDUS KARARI BÜTÜN DÜNYADA TEPKİYLE KARŞILANIRKEN, PROTESTO GÖSTERİLERİNDE ŞİDDETTEN UZAK DURULMASI İSTENDİ.

BM VE AB REDDETTİ

ABD Başkanı Trump’ın “Kudüs kararı” BM Güvenlik Konseyi’nde sert şekilde “kabul edilemez” diye eleştirilirken, AB yaptığı açıklamada, “kararı red ettiklerini” bildirildi. Açıklamada, “AB olarak, Kudüs’ün hem İsrail, hem de Filistin devletlerinin başkenti olarak tanınmasını istiyoruz” denildi.

ABD ARTIK DEVREDIŞI

BU arada Filistin Devlet Başka-nı Abbas, “ABD artık İsrail-Fi-listin barış görüşmelerinin hamisi değildir" açıklamasını yaptı. FKÖ Genel Sekreteri Ureykat da “ABD’nin, Kudüs kararından dönene kadar barış süreciyle ilgili görüşme olmayacağını” bildirdi.

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