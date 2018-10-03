Trump'a vergi kaçakçılığı suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ailesinden miras kalan şirketleri büyütmek için aile üyelerinin vergiden kaçmalarına imkan sağlayan ve vergi dolandırıcılığını da içeren şaibeli bir sistem kullandığı iddia edildi..

New York Times'ın yayımladığı araştırmada, Trump babasının emlak şirketinden bugünün parasıyla en az 413 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği iddia edildi.

Haberde bu servetin önemli bir kısmının da Trump’ın, ailesinin vergiden kaçmalarına imkan sağlaması sebebiyle elde edildiğini, milyonlarca dolar parayı da kardeşleriyle kurduğu paravan şirket aracılığıyla gizlediği ileri sürüldü.

Araştırma kapsamında Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturaları da dahil Trump ailesine ait 100 bin sayfadan fazla belgeyi inceledi.

550 milyon dolar vergiden yalnızca 52,2 milyon doları ödendi

Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi.

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtti. NYT, Donald Trump'ın babasının babasından kalan gayrimenkulleri değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini iddia etti.

Başkan Trump'ın çocukluğundan bu yana aile mirasından 413 milyon dolar değerinde pay aldığı belirtildi ancak Trump, başkanlık kampanyası süresince kendi şirketini kendi kurduğunu ve ailesinden çok az para aldığını ileri sürmüştü.

Beyaz Saray ve Trump'ın avukatından savunma

Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J. Harder gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek, "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır." savunmasında bulundu.

Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise, birçok detayın verildiği haberi "yanıltıcı bir saldırı" olarak niteledi ve söz konusu işlemlerin "onyıllar önce" ABD Vergi İdaresi (IRS) tarafından onaylandığını ifade etti

Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor

ABC News'e göre, New York Vergi Dairesi, Trump'ın vergi kaçakçılığı yoluyla ailesine milyonlarca dolar kazanç sağladığı iddiaların araştırıldığı belirtildi.

New York eyaletinin vergi ve finansman işlerinden sorumlu dairesinin sözcüsü James Gazzale, yaptığı açıklamada "Vergi Dairesi, New York Times'ın makalesinde yer alan iddiaları inceliyor ve soruşturma için bütün uygun yolları takip ediyor” dedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Twitter’dan yaptığı açıklamada iddiaların araştırılması ve gerekli vergilerin ödenip ödenmediğinin ortaya konulması için talimat verdiğini belirtti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.