Trump'a yargıdan çifte kıskaç

ABD’nin Maryland eyaleti ve DC yönetimince “yabancı unsurlardan gelir elde ettiği” iddiasıyla ABD Başkanı Trump aleyhine dava açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kongre’nin onayı olmaksızın “yabancı unsurlardan gelir elde ettiği” iddiasıyla Maryland eyaleti ile DC yönetimi tarafından dava açıldığı bildirildi. Maryland eyaleti ile başkent Washington DC yönetiminin temsilcileri, ortak basın toplantısı düzenleyerek Trump aleyhine dava dilekçesi verdiklerini açıkladı. DC yönetimi başsavcısı Demokrat Karl A. Racine ile Maryland eyalet başsavcısı Demokrat Brian E. Frosh ortak basın toplantısında, Trump’ın başkan olduktan sonra kendini ticari işlerden uzaklaştırmadığı ve yabancı ülke kaynaklarından gelir elde etmeye devam ettiği iddiasıyla dava açtıklarını belirtti.

Her iki başsavcı ayrıca Trump’ın vergi iadelerini açıklamamasının da başlı başına bir sorun olduğunu vurguladı. Açıklamada Racine, Trump’ın başkentteki sahibi olduğu Trump International Otel nedeniyle dolaylı olarak yabancı kaynaklardan gelir elde ettiğini, bunu Kongre’ye bildirmediğini ve dolayısıyla ilgili yasaları ihlal ettiğini iddia etti. Marylan Başsavcısı Frosh da Trump ile bağlantılı ticari işletmelerin, eyaletteki diğer ticari işletmeler karşısında “haksız avantaj” sağladığına ve bunun engellenmesi gerektiğine inandığını ifade etti. Racine, “Daha önce hiçbir Başkan, anayasanın emirlerine karşı bu kadar saygısız olmamıştı.” ifadesini kullanarak Trump’ın başkan olduktan sonra ilgili yasalara uymadığını savundu.

Vize yasağı uygulamasına bir darbe daha

ABD Başkan Donald Trump’ın vize yasağı uygulamasına bir darbede de San Francisco’daki 9. Bölge Temyiz Mahkemesinden geldi. Alınan karara ilişkin 9. Bölge Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Başkan’ın Kongre tarafından kendisine verilen yetkinin ötesine geçerek bu Başkanlık Kararnamesini aldığına karar verildi.” ifadesi yer aldı. Mahkeme, Trump’ın vize yasağı uygulamasının “nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkeleri hedef aldığına” dikkati çekerek, bu kararın Müslümanlara yönelik olduğunu kaydetti. 27 Ocak’taki ilk vize düzenlemesinin mahkemeden dönmesinin ardından 6 Mart’ta Trump’ın imzaladığı ve 16 Mart’ta hayata geçmesi planlanan ikinci vize düzenlemesi de Hawaii ve Maryland’deki iki federal yargıç tarafından “dini ayrımcılık” yaptığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.