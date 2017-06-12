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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Trump'a yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı

12 Haziran 2017, Pazartesi 19:47
Washington Bölge savcısı ABD Başkanı Donald Trump'a kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadığı, yabancı hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı

​Reuturs'un haberine göre Washington D.C. eyaleti başsavıcı Karl A. Racine ve Maryland eyaleti başsavcısı Brian E. Frosh, kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadığı, yabancı hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle Trump'a dava açtı. 

ABD tarihinde bir başkana yönelik açılması bakımında türünün ilk örneği olan dava, Trump başkan olduktan sonra şirketinin sahibi olarak kalması konusuna odaklanıyor, örnek olarak Beyaz Saray yakınlarında bulunan Trump International Hotel sunuluyor. 

Başsavcılar, bölgeye yakın diğer konaklama yerlerine göre söz konusu otelin yabancılar da dahil müşteri çektiğini ve Trump'ın şirketine, kontratın seçilmiş bir yetkiliye yasakladığı üzere otel binasını kiralamaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 

Öte yandan, Trump'ın yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'nın iş dünyasındaki çıkarına hizmet edecek teşvikler sunacağı bir durum yarattığı savunuluyor.

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