Trump, ABD'nin gerçek yüzünü gösteriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son günlerdeki ifadelerini değerlendiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, “İranlı tehditten korkmaz” dedi.

Ordu mensuplarının katıldığı törende konuşan Ayetullah Hamaney, ABD eski başkanı Barack Obama’nın İran’ı felç etmeyi başaramadığı, diğerlerinin de buna gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Obama yönetiminin İran’ı felç etmek amacıyla İran’a ağır yaptırımlar uyguladığını söyleyen Hamaney, “Obama yönetimi hedefine varamadı. Diğerleri de bu büyük milleti felç etmeyi başaramayacak” dedi.

Hamaney, İran halkının Cuma günü yapılacak 1979 İran İslam Devrim’nin yıldönümü törenlerine geniş katılımla Trump’ın tehditlere cevap vereceğini kaydetti.

TRUMP, ABD’NİN GERÇEK YÜZÜNÜ DEŞİFRE ETTİ

İran Lideri, “ ABD’de yeni göreve başlamış bu kişiden ( Trump’dan) ABD’nin gerçek yüzünü gösterdiği için müteşekkiriz. Kendisi son günlerde ve seçim kampanyası süresindeki sözleri ve davranışlarıyla bizim 38 yıldır anlattığımız ABD’nin gerçek yüzünü dünya halklarına göstermiş oldu. ABD, 5 yaşında bir İranlı çocuğu gözaltına alarak Amerikan insan hakları kavramının ne olduğunu da göstermiş oldu” diye konuştu.

Trump’ın, İran’ın eski başkan Obama’dan minnettar olması gerektiğini ve kendisinin İran’a yönelik selefi kadar kibar olamayacağı sözlerine atıfta bulunan Ayetullah Hamaney, “ Neden eski ABD yönetimine minnettar olacağız? İran’a uyguladığı yaptırımlardan dolayı mı? DAEŞ örgütünü oluşturduğundan dolayı mı? Yoksa Suriye ve Irak’a ateşe verdiğinden ötürü mü ?” diye sordu.