Trump ABD’yi böldü

Amerikan seçmeninin neredeyse üçte ikisi, Başkan Trump’ın Amerika’yı birleştirmekten çok böldüğünü düşünüyor. Quinnipac Üniversitesi’nin düzenlediği ankete katılan seçmenlerin yüzde 62‘si, Trump’ın Amerika’daki bölünmeleri daha da derinleştirdiğini düşünüyor.

Yüzde 31 ise bunun tersi görüşü savunuyor. Anket, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bu ay beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplarla bu gruplara karşı çıkanlar arasında yaşanan şiddet olaylarından sonraki kamu görüşünü yansıtıyor. Charlottesville’de genç bir kadın, alternatif sağ gruplardan birine mensup bir saldırganın aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Irkçı şiddet olayları hakkında birkaç kez görüş beyan eden Trump, her gün farklı bir tavır sergileyerek tartışma konusu oldu. Amerikan toplumunun birçok katmanının tepkisiyle karşılaşan Trump, en son Charlottesville’deki olaylarda ”her iki tarafın” da suçlu olduğunu söylemişti. Katılımcıların yüzde 62’si, Trump’ın gazeteciler hakkındaki öfke dolu söz ve üslubundan memnuniyet duymadıklarını bildiriyor. Ankete katılanların yüzde 35’i ise Trump’la aynı fikirde olduklarını söylüyor. Seçmenler ayrıca haber medyasına, gerçekleri aktarma konusunda Trump’tan daha çok güvendiklerini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 10’u ise Trump’a mı yoksa haber medyasına mı güvenecekleri konusunda kararsız olduklarını söylüyor. Quinnipac Üniversitesi anketi, 17-22 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

İç savaş ayrışmalarının hatıraları

Başkan Trump, Charlottesville’de hem ırkçı gruplar hem de ırkçılık karşıtları içinde şiddet eylemlerini kışkırtan kişiler olduğunu iddia etti. Olaylar, aşırı sağcı grupların 19‘uncu yüzyıl ortasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliği savunan Güney yani Konfederasyon ordularının komutanı Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılmasına karşı çıkması üzerine patlak vermişti. Quinnipac Üniversitesi anketi, katılımcı seçmenlerin yüzde 39‘unun Konfederasyon geçmişine ait heykellerin kaldırılmasını desteklediğini ortaya koyuyor. Yüzde 50‘lik bir kesim ise bu görüşe katılmıyor.