"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Trump ABD’yi böldü

26 Ağustos 2017, Cumartesi
Amerikan seçmeninin neredeyse üçte ikisi, Başkan Trump’ın Amerika’yı birleştirmekten çok böldüğünü düşünüyor. Quinnipac Üniversitesi’nin düzenlediği ankete katılan seçmenlerin yüzde 62‘si, Trump’ın Amerika’daki bölünmeleri daha da derinleştirdiğini düşünüyor.

Yüzde 31 ise bunun tersi görüşü savunuyor. Anket, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bu ay beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gruplarla bu gruplara karşı çıkanlar arasında yaşanan şiddet olaylarından sonraki kamu görüşünü yansıtıyor. Charlottesville’de genç bir kadın, alternatif sağ gruplardan birine mensup bir saldırganın aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Irkçı şiddet olayları hakkında birkaç kez görüş beyan eden Trump, her gün farklı bir tavır sergileyerek tartışma konusu oldu. Amerikan toplumunun birçok katmanının tepkisiyle karşılaşan Trump, en son Charlottesville’deki olaylarda ”her iki tarafın” da suçlu olduğunu söylemişti. Katılımcıların yüzde 62’si, Trump’ın gazeteciler hakkındaki öfke dolu söz ve üslubundan memnuniyet duymadıklarını bildiriyor. Ankete katılanların yüzde 35’i ise Trump’la aynı fikirde olduklarını söylüyor. Seçmenler ayrıca haber medyasına, gerçekleri aktarma konusunda Trump’tan daha çok güvendiklerini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 10’u ise Trump’a mı yoksa haber medyasına mı güvenecekleri konusunda kararsız olduklarını söylüyor. Quinnipac Üniversitesi anketi, 17-22 Ağustos tarihleri arasında yapıldı.

İç savaş ayrışmalarının hatıraları

Başkan Trump, Charlottesville’de hem ırkçı gruplar hem de ırkçılık karşıtları içinde şiddet eylemlerini kışkırtan kişiler olduğunu iddia etti. Olaylar, aşırı sağcı grupların 19‘uncu yüzyıl ortasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında köleliği savunan Güney yani Konfederasyon ordularının komutanı Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılmasına karşı çıkması üzerine patlak vermişti. Quinnipac Üniversitesi anketi, katılımcı seçmenlerin yüzde 39‘unun Konfederasyon geçmişine ait heykellerin kaldırılmasını desteklediğini ortaya koyuyor. Yüzde 50‘lik bir kesim ise bu görüşe katılmıyor. 

Etiketler: abd, trump
Okunma Sayısı: 851
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Furkan

    26.08.2017 02:15:19

    Belli destek olduğu sürece kalma ihtimali yüksek ,örnek esed.Bölünme keskinleştikçe dış politikadaki hamasi çıkışlar desteği artırır.Bir kibrit bir orman yakar

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.